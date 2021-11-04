Süper Lig yarınki maçlar! Yarın hangi maçlar var? Süper Lig 5 Kasım Cuma maçları
Bu haftanın maçları hangileri? Süper Lig 12. hafta maçları ne zaman, saat kaçta? Süper Lig’de 11. hafta geride kaldı. Süper Lig 11. hafta maç sonuçlarına göre 27 puanla lider Trabzonspor olurken, Trabzonspor’u 23 puanla Hatayspor takip etmekte. Futbolseverler Süper Lig bu hafta maçlarını merak ediyor. Yarın hangi maçlar var? Cuma günü hangi maçlar var? Süper Lig 5 Kasım Cuma maç programı bakıldığında Süper Lig'in 12. haftası, yapılacak iki maçla başlayacak. Gaziantep haftanın açılış maçında Kasımpaşa’yı konuk edecek. Çaykur Rizespor ise Aytemiz Alanyaspor’u sahasında ağırlayacak. Peki, Süper Lig 12. hafta maçları ne zaman, saat kaçta? Detaylar ve maçlarla ilgili bilgiler haberimizde...
Süper Lig'de bu hafta cuma, cumartesi ve pazar günü oynanacak maçlar bir hayli merak ediliyor. Süper Lig'de 12. hafta mücadelesi yarın oynanacak Gaziantep FK-Kasımpaşa ve Çaykur Rizespor-Aytemiz Alanyaspor maçlarıyla başlayacak. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 12. haftanın programı şöyle:
Cuma günü hangi maçlar var?
20.00 Gaziantep FK-Kasımpaşa (Kalyon)
20.00 Çaykur Rizespor-Aytemiz Alanyaspor (Çaykur Didi)
6 Kasım Cumartesi günü hangi maçlar var?
13.30 Demir Grup Sivasspor-GZT Giresunspor (Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül)
16.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Medipol Başakşehir (Yeni Malatya)
16.00 Fraport TAV Antalyaspor-Altay (Antalya)
19.00 Beşiktaş-Trabzonspor (Vodafone Park)
7 Kasım Pazar günü hangi maçlar var?
13.30 Göztepe-İttifak Holding Konyaspor (Gürsel Aksel)
16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Galatasaray (Atatürk Olimpiyat)
16.00 Adana Demirspor-Atakaş Hatayspor (Yeni Adana)
19.00 Fenerbahçe -Yukatel Kayserispor (Ülker)