Süper Lig yarınki maçlar! Yarın hangi maçlar var? Süper Lig 5 Kasım Cuma maçları

Bu haftanın maçları hangileri? Süper Lig 12. hafta maçları ne zaman, saat kaçta? Süper Lig’de 11. hafta geride kaldı. Süper Lig 11. hafta maç sonuçlarına göre 27 puanla lider Trabzonspor olurken, Trabzonspor’u 23 puanla Hatayspor takip etmekte. Futbolseverler Süper Lig bu hafta maçlarını merak ediyor. Yarın hangi maçlar var? Cuma günü hangi maçlar var? Süper Lig 5 Kasım Cuma maç programı bakıldığında Süper Lig'in 12. haftası, yapılacak iki maçla başlayacak. Gaziantep haftanın açılış maçında Kasımpaşa’yı konuk edecek. Çaykur Rizespor ise Aytemiz Alanyaspor’u sahasında ağırlayacak. Peki, Süper Lig 12. hafta maçları ne zaman, saat kaçta? Detaylar ve maçlarla ilgili bilgiler haberimizde...