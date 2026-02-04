  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Tek tek kapatılıyor! Terör örgütü YPG’ye dijital darbe Filistin'den Türkiye ve Suudi Arabistan açıklaması ABD'nin TikTok modeli ve dijital egemenlik tartışması Sosyal medyada güç mücadelesi Kante'yi Fenerbahçe'ye getirmek için Erdoğan'a ulaşan isim ortaya çıktı Almanya'da refah can çekişiyor! 17,6 milyon kişi yoksulluk kıskacında Masada kritik meseleler var! Başkan Erdoğan Mısır'da Bakanlık harekete geçti! Sanal kumar oynayan polis sayısı artıyor CHP’li Nilüfer Belediyesinde skandallar silsilesi! Rüşvetin WhatsApp yazışmaları ortaya çıktı Yılan hikayesine dönmüştü! Sonunda açıklandı! Genç yıldız Galatasaray'a hayırlı olsun Rusya'nın enerji musluğu kesildi! Petrol ve doğal gaz gelirlerinde tarihi çöküş
Dünya ABD’de soğuk şoku: İguanalar baygın halde ağaçlardan düştü
Dünya

ABD’de soğuk şoku: İguanalar baygın halde ağaçlardan düştü

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
ABD’de soğuk şoku: İguanalar baygın halde ağaçlardan düştü

ABD’de etkili olan nadir soğuk hava dalgası, Florida’da yüzlerce iguananın soğuktan sersemleyip baygın halde ağaçlardan düşmesine yol açtı ve yetkililer vatandaşlardan bu hayvanları kendilerine teslim etmelerini istedi.

ABD'de yaşanan ve nadir görülen soğuk hava dalgası, binlerce iguanayı "soğuktan sersemlemiş" ve hareketsiz hale getirdi, yüzlercesi baygın şekilde ağaçlardan düştü. Florida eyaletinde doğayı koruma yetkilileri baygın ve hareketsiz iguanaların kendilerine getirilmeni istedi.

Florida Yaban Hayatı Koruma Komisyonu (FWC), Pazar günü yaklaşık 600 iguananın teslim edildiğini ve sayının Pazartesi günü de artmaya devam ettiğini açıkladı.

Yetkililer yüzlerce baygın iguananın kendilerine teslim edilmeye devam ettiğini ifade etti.

NEDEN BAYILIYORLAR?

Florida’da istilacı türler arasında yer alan yeşil iguanalar, hava sıcaklıklarının donma noktasına yaklaşmasıyla birlikte soğuğun etkisiyle “uyușukluk hali” olarak bilinen bir duruma girebiliyor. Bu süreçte sürüngenler geçici olarak kas kontrolünü kaybederek donmuş gibi hareketsiz kalıyor ve ağaçlardan düşebilecek hale geliyor.

 

İguana gibi sürüngenler ektoterm olduğunu ve iç vücut sıcaklıkları dışarıdaki hava koşullarından etkilendiğini vurgulayan uzmanlar, bu durumun iguanaların öldüğü anlamına gelmediğini, sıcaklıklar yükseldiğinde yeniden hareketlenebileceklerini belirtiyor.

Kedileri ezdi, cezası barınak: 1 ay hayvanlarla çalışacak
Kedileri ezdi, cezası barınak: 1 ay hayvanlarla çalışacak

Yaşam

Kedileri ezdi, cezası barınak: 1 ay hayvanlarla çalışacak

Rio’da hayvanlara dondurma kıyağı: Sıcakta buz gibi önlem
Rio’da hayvanlara dondurma kıyağı: Sıcakta buz gibi önlem

Dünya

Rio’da hayvanlara dondurma kıyağı: Sıcakta buz gibi önlem

Karın altında kalan hayvancağızlara son anda yetiştiler
Karın altında kalan hayvancağızlara son anda yetiştiler

Yerel

Karın altında kalan hayvancağızlara son anda yetiştiler

Ben Gvir adlı hayvandan itiraf: Hapishaneleri 'cehenneme' çevirdik
Ben Gvir adlı hayvandan itiraf: Hapishaneleri 'cehenneme' çevirdik

Dünya

Ben Gvir adlı hayvandan itiraf: Hapishaneleri 'cehenneme' çevirdik

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23