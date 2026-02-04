  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Bu detaya dikkat: Kahvenin köpüğü fincandan taşacak! Ocağa koymadan önce içine birkaç damla… Önce Saddam ve Kaddafi, şimdi Hamaney... Time, suikast mesajı mı verdi? Planları suya düştü! Galatasaray'da transfer bitti! Meğerse üç isim ile kapatacak gibi... Şaka değil gerçek! Ay oteli kapılarını açıyor! Milyon dolarlık tatil için geri sayım... Galatasaraylı muhabir o krize dikkat çekti! İddialar hep konuşuluyordu ve kriz patladı mı? Galatasaray çılgınlar gibi orta saha arıyor: Betis'ten Sergi Altimira cevabı! Sürpriz telefon: ABD Başkanı Trump ve Çin Devlet Başkanı Şi telefonda görüştü Tüm ürünlerine bakılmalı artık... 3 kişiden birinde var: Bu eksikliğin şifası baklagilde Suç şebekesi çökertildi ama yine de dikkat: Sosyal medyada bu tuzağa düşmeyin
Kadın - Aile
11
Yeniakit Publisher
Bu detaya dikkat: Kahvenin köpüğü fincandan taşacak! Ocağa koymadan önce içine birkaç damla…
Selma Savcı Giriş Tarihi:

Bu detaya dikkat: Kahvenin köpüğü fincandan taşacak! Ocağa koymadan önce içine birkaç damla…

Lezzetli bir Türk kahvesi için yapılmayan metot, uygulanmayan taktik kalmaz kimi zaman...

#1
Foto - Bu detaya dikkat: Kahvenin köpüğü fincandan taşacak! Ocağa koymadan önce içine birkaç damla…

Fincanın üzerini kaplayan o yoğun köpük, önümüze gelir gelmez kendine hayran bıraktırıyor. Aynı zamanda da kahvenin doğru şekilde piştiğine işaret ediyor. Ancak, evde yapılan kahvelerde çoğu zaman köpük istenilen seviyede olmayabiliyor. Peki, kahve aynı olmasına rağmen köpük neden az oluyor? İşte bol köpüklü Türk kahvesi yapmanın sırrı…

#2
Foto - Bu detaya dikkat: Kahvenin köpüğü fincandan taşacak! Ocağa koymadan önce içine birkaç damla…

Ustaların yıllardır dikkat ettiği basit bir detay, kahvenin köpüğünün adeta 10 kat artmasını sağlıyor.

#3
Foto - Bu detaya dikkat: Kahvenin köpüğü fincandan taşacak! Ocağa koymadan önce içine birkaç damla…

Üstelik bu yöntem, kahvenin tadını olumsuz etkilemediği gibi oldukça pratik şekilde uygulanıyor.

#4
Foto - Bu detaya dikkat: Kahvenin köpüğü fincandan taşacak! Ocağa koymadan önce içine birkaç damla…

PÜF NOKTASI BU ADIMDA SAKLI

#5
Foto - Bu detaya dikkat: Kahvenin köpüğü fincandan taşacak! Ocağa koymadan önce içine birkaç damla…

Kahvenin köpüğünü artıran adım aslında birkaç damla soğuk suda saklı.

#6
Foto - Bu detaya dikkat: Kahvenin köpüğü fincandan taşacak! Ocağa koymadan önce içine birkaç damla…

Cezveye kahve, su ve şeker eklendikten sonra karıştırma işlemi bittiğinde, ocağa koymadan önce ekleyeceğiniz birkaç damla soğuk su, ani sıcaklık farkı oluşturuyor.

#7
Foto - Bu detaya dikkat: Kahvenin köpüğü fincandan taşacak! Ocağa koymadan önce içine birkaç damla…

Bu fark ise kahvenin yüzeyinde daha yoğun ve kalıcı köpük oluşmasının sırrı olarak kabul ediliyor.

#8
Foto - Bu detaya dikkat: Kahvenin köpüğü fincandan taşacak! Ocağa koymadan önce içine birkaç damla…

Bol köpüklü kahve için her fincan başına bir tatlı kaşığı taze Türk kahvesi ve fincan ölçüsüyle soğuk içme suyu kullanabilirsiniz.

#9
Foto - Bu detaya dikkat: Kahvenin köpüğü fincandan taşacak! Ocağa koymadan önce içine birkaç damla…

Eğer eklediğiniz su fazla olursa köpük dağılır, az olursa kahve hızlı kaynar ve köpük sönük kalır. Bu nedenle suyu eklerken kontrollü olmaya dikkat edin.

#10
Foto - Bu detaya dikkat: Kahvenin köpüğü fincandan taşacak! Ocağa koymadan önce içine birkaç damla…

Ölçüye dikkat ederek ve soğuk su tekniğini kullanarak lezzetine doyum olmayan Türk kahveleri hazırlayabilirsiniz.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Teröristan ordusuna Müslüman kadın subay makyajı
Dünya

Teröristan ordusuna Müslüman kadın subay makyajı

Terör devleti İsrail’in Savunma Bakanlığı, ordunun Arap dünyasına hitap eden medya yüzünde köklü bir değişikliğe giderek Müslüman bir subay ..
Karakutu çözüldü! İşte Libya uçağının Ankara'da düşme nedeni
Gündem

Karakutu çözüldü! İşte Libya uçağının Ankara'da düşme nedeni

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Libya askeri heyetini taşıyan uçağın Ankara'da düşmesiyle ilgili olarak karakutunun çözümle..
Yürek yakan manzara! Umreden döndü, evini enkaz halinde buldu
Dünya

Yürek yakan manzara! Umreden döndü, evini enkaz halinde buldu

Kutsal topraklardan dönen Filistinli Bessam el-Caafra, Batı Yaka’daki evinin İsrail tarafından yıkıldığını öğrenince büyük bir üzüntü yaşadı..
'Teslim alınan bölgelerde kalıcıyız'
Dünya

'Teslim alınan bölgelerde kalıcıyız'

Suriye İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Nureddin Baba, ordunun YPG ile varılan mutabakat uyarınca devraldığı bölgelerde tam hakimiyet kurduğunu aç..
İtperest HAYTAP’tan alçak afiş!
Gündem

İtperest HAYTAP’tan alçak afiş!

Türkiye’de sokak köpeklerinin sayısının artması ve her yeri işgal ederek adeta insanları ve çocukları sokağa çıkamaz hale getirmek için müca..
İlk anlaşma haberi geldi: Suudi Arabistan ile 2 milyar dolarlık enerji anlaşması imzalandı
Gündem

İlk anlaşma haberi geldi: Suudi Arabistan ile 2 milyar dolarlık enerji anlaşması imzalandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suudi Arabistan'a gerçekleştirdiği resmi ziyaretten ilk anlaşma haberi geldi. Türkiye ve Suudi Arabistan arasında i..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23