Bu detaya dikkat: Kahvenin köpüğü fincandan taşacak! Ocağa koymadan önce içine birkaç damla…
Lezzetli bir Türk kahvesi için yapılmayan metot, uygulanmayan taktik kalmaz kimi zaman...
Fincanın üzerini kaplayan o yoğun köpük, önümüze gelir gelmez kendine hayran bıraktırıyor. Aynı zamanda da kahvenin doğru şekilde piştiğine işaret ediyor. Ancak, evde yapılan kahvelerde çoğu zaman köpük istenilen seviyede olmayabiliyor. Peki, kahve aynı olmasına rağmen köpük neden az oluyor? İşte bol köpüklü Türk kahvesi yapmanın sırrı…
Ustaların yıllardır dikkat ettiği basit bir detay, kahvenin köpüğünün adeta 10 kat artmasını sağlıyor.
Üstelik bu yöntem, kahvenin tadını olumsuz etkilemediği gibi oldukça pratik şekilde uygulanıyor.
PÜF NOKTASI BU ADIMDA SAKLI
Kahvenin köpüğünü artıran adım aslında birkaç damla soğuk suda saklı.
Cezveye kahve, su ve şeker eklendikten sonra karıştırma işlemi bittiğinde, ocağa koymadan önce ekleyeceğiniz birkaç damla soğuk su, ani sıcaklık farkı oluşturuyor.
Bu fark ise kahvenin yüzeyinde daha yoğun ve kalıcı köpük oluşmasının sırrı olarak kabul ediliyor.
Bol köpüklü kahve için her fincan başına bir tatlı kaşığı taze Türk kahvesi ve fincan ölçüsüyle soğuk içme suyu kullanabilirsiniz.
Eğer eklediğiniz su fazla olursa köpük dağılır, az olursa kahve hızlı kaynar ve köpük sönük kalır. Bu nedenle suyu eklerken kontrollü olmaya dikkat edin.
Ölçüye dikkat ederek ve soğuk su tekniğini kullanarak lezzetine doyum olmayan Türk kahveleri hazırlayabilirsiniz.
