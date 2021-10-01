  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Süper Lig puan durumu | Süper Lig'de günün sonuçları
Spor

Süper Lig puan durumu | Süper Lig'de günün sonuçları

Süper Lig'de 8. hafta heyecanı başladı. Futbolseverler haftanın açılış maçlarında alınan sonuçları araştırmaya başladı. Peki, Süper Lig'de lider kim? Süper Lig puan durumu güncel

Yeniakit Publisher
2021-10-01 23:13:00 -
Süper Lig puan durumu | Süper Lig'de günün sonuçları

Süper Lig’de heyecan devam ediyor. Futbolseverler haftanın maçlarını ve puan durumunu araştırmaya başladı.

Süper Lig puan durumu | Süper Lig'de günün sonuçları

Süper Lig'de 8. hafta 1 Ekim Cuma akşamı oynanan iki maçla başladı. Fatih Karagümrük evinde Medipol Başakşehir'i 3-1 mağlup etti. Antalyaspor ise sahasında Adana Demirspor'a 2-1 yenildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay