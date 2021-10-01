Süper Lig puan durumu | Süper Lig'de günün sonuçları
Süper Lig'de 8. hafta heyecanı başladı. Futbolseverler haftanın açılış maçlarında alınan sonuçları araştırmaya başladı. Peki, Süper Lig'de lider kim? Süper Lig puan durumu güncel
Süper Lig’de heyecan devam ediyor. Futbolseverler haftanın maçlarını ve puan durumunu araştırmaya başladı.
Süper Lig puan durumu | Süper Lig'de günün sonuçları
Süper Lig'de 8. hafta 1 Ekim Cuma akşamı oynanan iki maçla başladı. Fatih Karagümrük evinde Medipol Başakşehir'i 3-1 mağlup etti. Antalyaspor ise sahasında Adana Demirspor'a 2-1 yenildi.