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Spor Süper Lig puan durumu | Süper Lig lider kim?
Spor

Süper Lig puan durumu | Süper Lig lider kim?

Süper Lig’de 17.hafta maçları tamamlandı. Futbolseverler ise alınan sonuçları ve oluşan puan durumunu araştırmaya başladı. Peki, Süper Lig 18.hafta he zaman?

Yeniakit Publisher
2023-01-05 22:24:05 - 2023-01-05 22:24:05
Süper Lig puan durumu | Süper Lig lider kim?

Süper Lig’de 17.hafta heyecanı 5 Ocak Perşembe akşamı tamamlandı. Peki, lider mil?

Süper Lig puan durumu | Süper Lig lider kim?

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