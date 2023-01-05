Süper Lig puan durumu | Süper Lig lider kim?
Süper Lig’de 17.hafta maçları tamamlandı. Futbolseverler ise alınan sonuçları ve oluşan puan durumunu araştırmaya başladı. Peki, Süper Lig 18.hafta he zaman?
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Süper Lig’de 17.hafta maçları tamamlandı. Futbolseverler ise alınan sonuçları ve oluşan puan durumunu araştırmaya başladı. Peki, Süper Lig 18.hafta he zaman?
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