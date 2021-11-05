Süper Lig puan durumu | Süper Lig cumartesi günü maçları
Süper Lig 12.hafta maçları puan durumu | Süper Lig’in 12.haftası 5 Kasım Cuma akşamı oynanan maçlarla başladı. Futbolseverler alınan sonuçları ve oluşan puan durumunu araştırmaya başladı. Peki, Süper Lig’de lider kim?
Süper Lig’de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Futbolseverler 12.haftada alınan sonuçlar ve oluşan puan durumunu merak ediyor. Peki, yarın hangi maçlar var?
Süper Lig puan durumu | Süper Lig cumartesi günü maçları
Süper Lig 12.hafta
Gaziantep FK-Kasımpaşa: 2-0
Çaykur Rizespor-Aytemiz Alanyaspor: 2-0
6 Kasım Cumartesi
13.30 Demir Grup Sivasspor-GZT Giresunspor
16.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Medipol Başakşehir
16.00 Fraport TAV Antalyaspor-Altay
19.00 Beşiktaş-Trabzonspor
7 Kasım Pazar
13.30 Göztepe-İttifak Holding Konyaspor
16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Galatasaray
16.00 Adana Demirspor-Atakaş Hatayspor
19.00 Fenerbahçe -Yukatel Kayserispor