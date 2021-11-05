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Spor Süper Lig puan durumu | Süper Lig cumartesi günü maçları
Spor

Süper Lig puan durumu | Süper Lig cumartesi günü maçları

Süper Lig 12.hafta maçları puan durumu | Süper Lig’in 12.haftası 5 Kasım Cuma akşamı oynanan maçlarla başladı. Futbolseverler alınan sonuçları ve oluşan puan durumunu araştırmaya başladı. Peki, Süper Lig’de lider kim?

Yeniakit Publisher
2021-11-05 22:24:00 -
Süper Lig puan durumu | Süper Lig cumartesi günü maçları

Süper Lig’de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Futbolseverler 12.haftada alınan sonuçlar ve oluşan puan durumunu merak ediyor. Peki, yarın hangi maçlar var?

Süper Lig puan durumu | Süper Lig cumartesi günü maçları

Süper Lig 12.hafta

Gaziantep FK-Kasımpaşa:            2-0

Çaykur Rizespor-Aytemiz Alanyaspor:    2-0

6 Kasım Cumartesi

13.30 Demir Grup Sivasspor-GZT Giresunspor

16.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Medipol Başakşehir

16.00 Fraport TAV Antalyaspor-Altay

19.00 Beşiktaş-Trabzonspor

7 Kasım Pazar

13.30 Göztepe-İttifak Holding Konyaspor

16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Galatasaray

16.00 Adana Demirspor-Atakaş Hatayspor

19.00 Fenerbahçe -Yukatel Kayserispor

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