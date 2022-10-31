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Spor Süper Lig puan durumu | Süper Lig 12.hafta sonuçları
Spor

Süper Lig puan durumu | Süper Lig 12.hafta sonuçları

Süper Lig’de 12.hafta sona erdi. Futbolseverler ise alınan sonuçlar ve oluşan puan durumunu araştırmaya başladı. Peki, Süper Lig’de 13.hafta programı belli oldu mu?

Yeniakit Publisher
2022-10-31 22:17:00 -
Süper Lig puan durumu | Süper Lig 12.hafta sonuçları

Süper Lig’de 12.hafta heyecanı sona erdi. Haftanın tamamlanmasıyla puan durumu ve oluşan puan durumu araştırılmaya başlandı. Peki, Süper Lig’de lider kim?

Süper Lig puan durumu | Süper Lig 12.hafta sonuçları

 

VavaCars Fatih Karagümrük-Galatasaray:           0-2

Arabam.com Konyaspor-Kasımpaşa:     1-1

Corendon Alanyaspor-Gaziantep FK:     2-0

MKE Ankaragücü-Atakaş Hatayspor:      4-1

Yukatel Kayserispor-Adana Demirspor:2-2

Beşiktaş-HangiKredi Ümraniyespor:       5-2

İstanbulspor-Fenerbahçe:          2-5

Sivasspor-Fraport TAV Antalyaspor:       0-2

Medipol Başakşehir-Bitexen Giresunspor:          3-1

13.hafta

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