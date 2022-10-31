Süper Lig puan durumu | Süper Lig 12.hafta sonuçları
Süper Lig’de 12.hafta sona erdi. Futbolseverler ise alınan sonuçlar ve oluşan puan durumunu araştırmaya başladı. Peki, Süper Lig’de 13.hafta programı belli oldu mu?
Süper Lig’de 12.hafta heyecanı sona erdi. Haftanın tamamlanmasıyla puan durumu ve oluşan puan durumu araştırılmaya başlandı. Peki, Süper Lig’de lider kim?
Süper Lig puan durumu | Süper Lig 12.hafta sonuçları
VavaCars Fatih Karagümrük-Galatasaray: 0-2
Arabam.com Konyaspor-Kasımpaşa: 1-1
Corendon Alanyaspor-Gaziantep FK: 2-0
MKE Ankaragücü-Atakaş Hatayspor: 4-1
Yukatel Kayserispor-Adana Demirspor:2-2
Beşiktaş-HangiKredi Ümraniyespor: 5-2
İstanbulspor-Fenerbahçe: 2-5
Sivasspor-Fraport TAV Antalyaspor: 0-2
Medipol Başakşehir-Bitexen Giresunspor: 3-1
13.hafta