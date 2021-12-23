Süper Lig puan durumu güncel | Süper Lig 19.hafta maçları ne zaman?
Süper Lig haftanın maçları | Süper Lig’de 18.hafta Beşiktaş-Göztepe maçıyla sona erdi. Futbolseverler 18.hafta maçlarının sonuçlarını ve oluşan puan durumunu araştırmaya başladı. Peki, 19.hafta maçları ne zaman? Süper Lig puan durumu
Süper Lig’de 8.hafta maçları sona erdi. Futbolseverler oluşan puan durumunu ve gelecek haftanın maçlarını araştırmaya başladı. Peki, 19.hafta maçları ne zaman?
Süper Lig puan durumu güncel | Süper Lig 19.hafta maçları ne zaman?
18.hafta sonuçları
Fraport TAV Antalyaspor-Kasımpaşa: 1-1
Medipol Başakşehir-GZT Giresunspor: 3-1
Altay-Trabzonspor: 1-2
Adana Demirspor-Galatasaray:2-0
Demir Grup Sivasspor-Çaykur Rizespor:1-1
Atakaş Hatayspor-İttifak Holding Konyaspor: 1-3
Gaziantep FK-Aytemiz Alanyaspor: 2-1
VavaCars Fatih Karagümrük-Fenerbahçe: 1-1
Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Yukatel Kayserispor: 2-2
Beşiktaş-Göztepe: 2-1
19.hafta
25 Aralık Cumartesi
13.30 Kasımpaşa-Altay
16.00 GZT Giresunspor-Atakaş Hatayspor
16.00 Galatasaray-Fraport TAV Antalyaspor
19.00 Trabzonspor-Medipol Başakşehir
26 Aralık Pazar
13.30 Çaykur Rizespor-Gaziantep FK
16.00 Göztepe-Adana Demirspor
16.00 Aytemiz Alanyaspor-VavaCars Fatih Karagümrük
19.00 Fenerbahçe-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor
27 Aralık Pazartesi
20.00 Yukatel Kayserispor-Demir Grup Sivasspor
20.00 İttifak Holding Konyaspor-Beşiktaş