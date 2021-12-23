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Spor Süper Lig puan durumu güncel | Süper Lig 19.hafta maçları ne zaman?
Spor

Süper Lig puan durumu güncel | Süper Lig 19.hafta maçları ne zaman?

Süper Lig haftanın maçları | Süper Lig’de 18.hafta Beşiktaş-Göztepe maçıyla sona erdi. Futbolseverler 18.hafta maçlarının sonuçlarını ve oluşan puan durumunu araştırmaya başladı. Peki, 19.hafta maçları ne zaman? Süper Lig puan durumu

Yeniakit Publisher
2021-12-23 22:32:00 -
Süper Lig puan durumu güncel | Süper Lig 19.hafta maçları ne zaman?

Süper Lig’de 8.hafta maçları sona erdi. Futbolseverler oluşan puan durumunu ve gelecek haftanın maçlarını araştırmaya başladı. Peki, 19.hafta maçları ne zaman?

Süper Lig puan durumu güncel | Süper Lig 19.hafta maçları ne zaman?

18.hafta sonuçları

Fraport TAV Antalyaspor-Kasımpaşa:     1-1

Medipol Başakşehir-GZT Giresunspor:   3-1

Altay-Trabzonspor:         1-2

Adana Demirspor-Galatasaray:2-0

Demir Grup Sivasspor-Çaykur Rizespor:1-1

Atakaş Hatayspor-İttifak Holding Konyaspor:      1-3

Gaziantep FK-Aytemiz Alanyaspor:          2-1

VavaCars Fatih Karagümrük-Fenerbahçe:             1-1

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Yukatel Kayserispor: 2-2

Beşiktaş-Göztepe: 2-1

19.hafta

25 Aralık Cumartesi

13.30 Kasımpaşa-Altay

16.00 GZT Giresunspor-Atakaş Hatayspor

16.00 Galatasaray-Fraport TAV Antalyaspor

19.00 Trabzonspor-Medipol Başakşehir

26 Aralık Pazar

13.30 Çaykur Rizespor-Gaziantep FK

16.00 Göztepe-Adana Demirspor

16.00 Aytemiz Alanyaspor-VavaCars Fatih Karagümrük

19.00 Fenerbahçe-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor

27 Aralık Pazartesi

20.00 Yukatel Kayserispor-Demir Grup Sivasspor

20.00 İttifak Holding Konyaspor-Beşiktaş

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