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Spor Süper Lig puan durumu güncel | Süper Lig 16.hafta programı
Spor

Süper Lig puan durumu güncel | Süper Lig 16.hafta programı

Süper Lig’de 16.hafta iki maç dışında tamamlandı. Futbolseverler oluşan puan durumunu ve alınan sonuçları araştırmaya başladı. Peki, Süper Lig’de bu hafta hangi maçlar oynandı? Süper Lig puan durumu güncel

Yeniakit Publisher
2021-12-12 21:59:00 -
Süper Lig puan durumu güncel | Süper Lig 16.hafta programı

Süper Lig’de heyecan tüm hızıyla sürüyor. Futbolseverler bu hafta oynanan maçlar ve puan durumunu araştırıyor. Peki, bu hafta hangi maçlar oynandı?

Süper Lig puan durumu güncel | Süper Lig 16.hafta programı

Altay-Atakaş Hatayspor: 1-2

VavaCars Fatih Karagümrük-İttifak Holding Konyaspor:  1-4

Medipol Başakşehir-Kasımpaşa:2-1

Çaykur Rizespor-Göztepe:           3-1

Fraport TAV Antalyaspor-Trabzonspor:2-1

Adana Demirspor-GZT Giresunspor:       1-0

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Aytemiz Alanyaspor:       2-6

Beşiktaş-Yukatel Kayserispor:    4-2

13 Aralık Pazartesi

18.00 Demir Grup Sivasspor-Galatasaray

20.30 Gaziantep FK-Fenerbahçe

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