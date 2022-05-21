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Spor Süper Lig puan durumu güncel | Fenerbahçe ligi kaçıncı bitirdi?
Spor

Süper Lig puan durumu güncel | Fenerbahçe ligi kaçıncı bitirdi?

Süper Lig'de sezon 22 Mayıs Pazar akşamı oynanacak maçlarla tamamlanacak. Sezonu Trabzonspor şampiyon tamamlarken futbolseverler son hafta alınan sonuçları ve oluşan puan durumunu araştırmaya başladı. Süper Lig puan durumu 21 Mayıs:

Yeniakit Publisher
2022-05-21 21:32:00 -
Süper Lig puan durumu güncel | Fenerbahçe ligi kaçıncı bitirdi?

Süper Lig'de 2021-2022 sezonu pazar akşamı oynanacak maçlarla tamamlanacak. Futbolseverler ise cumartesi günü oynanan maçların sonucunu ve oluşan puan durumunu araştırmaya başladı.

Süper Lig puan durumu güncel | Fenerbahçe ligi kaçıncı bitirdi?

Antalyaspor-Galatasaray: 1-1

Gaziantep FK-Çaykur Rizespor: 2-0

Altay-Kasımpaşa: 2-4

Sivasspor-Kayserispor: 2-1

Beşiktaş-Konyaspor: 1-1

Yeni Malatyaspor-Fenerbahçe: 0-5

22 Mayıs Pazar

16.00 Başakşehir-Trabzonspor

16.00 Fatih Karagümrük-Alanyaspor

19.00 Hatayspor-Giresunspor

19.00 Adana Demir-Göztepe

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