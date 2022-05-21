Süper Lig puan durumu güncel | Fenerbahçe ligi kaçıncı bitirdi?
Süper Lig'de sezon 22 Mayıs Pazar akşamı oynanacak maçlarla tamamlanacak. Sezonu Trabzonspor şampiyon tamamlarken futbolseverler son hafta alınan sonuçları ve oluşan puan durumunu araştırmaya başladı. Süper Lig puan durumu 21 Mayıs:
Süper Lig'de 2021-2022 sezonu pazar akşamı oynanacak maçlarla tamamlanacak. Futbolseverler ise cumartesi günü oynanan maçların sonucunu ve oluşan puan durumunu araştırmaya başladı.
Süper Lig puan durumu güncel | Fenerbahçe ligi kaçıncı bitirdi?
Antalyaspor-Galatasaray: 1-1
Gaziantep FK-Çaykur Rizespor: 2-0
Altay-Kasımpaşa: 2-4
Sivasspor-Kayserispor: 2-1
Beşiktaş-Konyaspor: 1-1
Yeni Malatyaspor-Fenerbahçe: 0-5
22 Mayıs Pazar
16.00 Başakşehir-Trabzonspor
16.00 Fatih Karagümrük-Alanyaspor
19.00 Hatayspor-Giresunspor
19.00 Adana Demir-Göztepe