  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Süper Lig puan durumu | Fenerbahçe'nin kaç puanı var
Spor

Süper Lig puan durumu | Fenerbahçe'nin kaç puanı var

Fenerbahçe-Trabzonspor maçı özeti izle | Süper Lig’de 6. hafta tüm hızıyla devam ediyor. Haftanın önemli karşılaşmalarından birinde Fenerbahçe Trabzonspor’u konuk etti. Peki, Fenerbahçe Trabzonspor maçı kaç kaç bitti? Fenerbahçe’nin kaç puanı var?

Yeniakit Publisher
2020-10-25 21:05:00 -
Süper Lig puan durumu | Fenerbahçe'nin kaç puanı var

Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. İlk yarıyı 1-0 geride kapatan Fenerbahçe ikinci yarı peş peşe bulduğu gollerle Trabzonspor'u 3-1 mağlup etti. Futbolseverler haftanın kalan maçlarını ve puan durumunu merak etmeye başladı. Peki, Fenerbahçe'nin kaç puanı var?

Süper Lig puan durumu

Süper Lig 6. hafta sonuçları

Fenerbahçe Trabzonspor maçı özeti izle

Fenerbahçe Trabzonspor maçının özetini beIN Sports internet sitesinden izleyebilirsiniz. Süper Lig maç özetleri için TIKLAYINIZ

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bakan Çavuşoğlu açıkladı: Artık zamanı gelmiştir!
Gündem

Bakan Çavuşoğlu açıkladı: Artık zamanı gelmiştir!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa'daki İslam ve yabancı düşmanlığına tepki gösterdi. Çavuşoğlu, "Avrupa'nın ezik ırkçıları yine kend..
Gündem

"Türkiye'nin yeri doldurulamaz" demişti... Türkiye dostu liderden ülkeyi sarsan haber

Türkiye'ye gösterdiği dostlukla bilinen Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov’un Covid-19 testi pozitif çıktı. Borisov yaptığı açıklamada, "Ya..
Açık Öğretim Lisesinden (AÖL) nasıl mezun olunur?
Eğitim

Açık Öğretim Lisesinden (AÖL) nasıl mezun olunur?

AÖL öğrencileri ya da MEB açık öğretim lisesinde okumak isteyenler açık liseden mezun nasıl olunacağını merak ediyor. Açık Öğretim Lisesi (A..
Satılık 2015 model Volkswagen Polo
Satılık 2015 model Volkswagen Polo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay