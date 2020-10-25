Süper Lig puan durumu | Fenerbahçe'nin kaç puanı var
Fenerbahçe-Trabzonspor maçı özeti izle | Süper Lig’de 6. hafta tüm hızıyla devam ediyor. Haftanın önemli karşılaşmalarından birinde Fenerbahçe Trabzonspor’u konuk etti. Peki, Fenerbahçe Trabzonspor maçı kaç kaç bitti? Fenerbahçe’nin kaç puanı var?
Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. İlk yarıyı 1-0 geride kapatan Fenerbahçe ikinci yarı peş peşe bulduğu gollerle Trabzonspor'u 3-1 mağlup etti. Futbolseverler haftanın kalan maçlarını ve puan durumunu merak etmeye başladı. Peki, Fenerbahçe'nin kaç puanı var?
Süper Lig puan durumu
Süper Lig 6. hafta sonuçları
Fenerbahçe Trabzonspor maçı özeti izle
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