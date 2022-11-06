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Spor Süper Lig puan durumu 6 Kasım Pazar
Spor

Süper Lig puan durumu 6 Kasım Pazar

Süper Lig’in 13.haftası 7 Kasım Pazartesi akşamı tamamlanacak. Pazar akşamı oynanan maçların ardından futbolseverler alınan sonuçları ve oluşan puan durumunu araştırmaya başladı. Peki, Süper Lig’de lider kim?

Yeniakit Publisher
2022-11-06 22:15:00 -
Süper Lig puan durumu 6 Kasım Pazar

Süper Lig’de heyecan tüm hızıyla sürüyor. Futbolseverler ise alınan sonuçlar ve oluşan puan durumunu araştırıyor.

Süper Lig puan durumu 6 Kasım Pazar

Ümraniyespor-Corendon Alanyaspor:  3-1

Kasımpaşa-MKE Ankaragücü:    1-1

Bitexen Giresunspor-İstanbulspor:        3-2

Galatasaray-Beşiktaş: 2-1

Gaziantep FK-Yukatel Kayserispor:         1-2

Fraport TAV Antalyaspor-VavaCars Fatih Karagümrük:  4-2

Trabzonspor-Arabam.com Konyaspor:

7 Kasım Pazartesi

20.00 Fenerbahçe-Demir Grup Sivasspor (Ülker)

20.00 Atakaş Hatayspor-Medipol Başakşehir (Yeni Hatay)

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