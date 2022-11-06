Süper Lig puan durumu 6 Kasım Pazar
Süper Lig’in 13.haftası 7 Kasım Pazartesi akşamı tamamlanacak. Pazar akşamı oynanan maçların ardından futbolseverler alınan sonuçları ve oluşan puan durumunu araştırmaya başladı. Peki, Süper Lig’de lider kim?
Süper Lig’de heyecan tüm hızıyla sürüyor. Futbolseverler ise alınan sonuçlar ve oluşan puan durumunu araştırıyor.
Süper Lig puan durumu 6 Kasım Pazar
Ümraniyespor-Corendon Alanyaspor: 3-1
Kasımpaşa-MKE Ankaragücü: 1-1
Bitexen Giresunspor-İstanbulspor: 3-2
Galatasaray-Beşiktaş: 2-1
Gaziantep FK-Yukatel Kayserispor: 1-2
Fraport TAV Antalyaspor-VavaCars Fatih Karagümrük: 4-2
Trabzonspor-Arabam.com Konyaspor:
7 Kasım Pazartesi
20.00 Fenerbahçe-Demir Grup Sivasspor (Ülker)
20.00 Atakaş Hatayspor-Medipol Başakşehir (Yeni Hatay)