Montella sessizliğini bozdu! Eleştirilere cevap verdi

UEFA Uluslar A Ligi’nde ilk üç karşılaşmadan istediği sonuçları alamayan A Milli Futbol Takımı, İtalya karşısında çıkış arıyor. Maç öncesindeki basın toplantısında konuşan Vincenzo Montella, önemli oyuncuların yokluğuna rağmen kazanma hedefinden vazgeçmediklerini vurguladı.

Ortaya çıkan tablonun kendilerini de memnun etmediğini belirten İtalyan teknik adam, A Ligi’nde ilk kez yer almanın getirdiği deneyim sürecine dikkat çekti. Montella, bu seviyede sonuç alabilmek için daha fazla çalışmaları gerektiğini ifade etti.

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi’nde İtalya ile oynayacağı karşılaşma öncesinde düzenlenen basın toplantısında A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ile milli futbolcu Ozan Kabak açıklamalarda bulundu.

‘MANTIK DIŞI ELEŞTİRİLERİ DİNLEMİYORUM’

Kendisine ve takıma yönelik eleştirilere değinen Vincenzo Montella, yapıcı eleştirilere açık olduğunu ancak futbolculara yönelik ağır eleştirilerden rahatsızlık duyduğunu söyledi. A Ligi’nde ilk kez mücadele ettiklerine dikkat çeken Montella, şöyle konuştu:

“Futbolun dinamiklerini tamamen bilirim, eleştirilere her zaman varım. Sadece mantık dışı eleştirileri dinlemiyorum. Yapıcı olduğunda dinlemeyi seven bir insanım. A Ligi’nde tarihimizde ilk defa mücadele veriyoruz. Bunu birlikte başardık. Çok önemli eksiklerle mücadele ediyoruz. Fransa’ya karşı verdiğimiz mücadele çok önemliydi. İtalya maçında ikinci yarıda verdiğimiz mücadele önemliydi ve Belçika’daki maçta da mücadele vardı. Ama sonuç olarak kaybetmek istemiyoruz, kimsenin şüphesi olmasın.”

‘BELÇİKA MAÇINDA 42 KERE CEZA SAHASINA GİRDİK’

Son karşılaşmalarda yaşadıkları gol sorununa da değinen Montella, “Futbolun ana maddesi gol atabilmek. Bu maçlarda bunu başaramadık. Bazı futbolcularımız pozisyon dışında oynuyorlar. Belçika maçında 42 kere ceza sahasına girmemize rağmen gol atamadık. Bazen bu oluyor. Futbolcularımıza ağır, haksız eleştiriler olduğunda üzülüyorum. Bundan etkilenebilirler. O kadar değişik bir noktadayız ki geçen basın toplantısında bana 3’üncü Lig’de oynayan 31 yaşında bir forvetten bahsettiler, almamı istediler. Futbolcuların bizler gibi insan olduğunu unutmadan dengeli eleştiriler yapmak gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Uluslar A Ligi’nde şu ana kadar ortaya çıkan tablonun kendilerini memnun etmediğini ifade eden Montella, bu seviyede ilk kez mücadele etmelerine rağmen her karşılaşmaya kazanmak için çıktıklarını söyledi. İtalyan teknik adam, “Kesin olarak istediğimiz bir tablo değil. Kazanmak istiyoruz. Bu seviyede ilk defa mücadele versek de kazanmak istiyoruz. Bu seviyede ülke olarak alışkanlığımız yok. Deneyim kazanarak devam ediyoruz. Bu seviyede istediğimiz sonucu almak için her seferinde daha çok çalışmaya gayret ediyoruz. Yarın itibarıyla bunu da başarmayı çok istiyoruz. Umarım istediğimizi alabiliriz” ifadelerini kullandı.

‘YENİ YÜZLERİ GÖRME FIRSATI OLARAK KULLANABİLİRİZ’

Arda Güler’in yokluğunda kadroda değişiklik yapıp yapmayacağı sorulan Montella, birçok önemli oyuncudan faydalanamayacaklarını dile getirdi. Montella, “Maalesef Arda yok, ilk üç maçı çok iyi oynadı. Aynı zamanda Kenan ve Hakan da yok. Hakan bizim için çok önemli bir isim, her şeyi bizler için göğüsleyen biri. Barış, Orkun ve Mert de yok. Hepsi bizim için çok önemli futbolcular. Bunu yeni yüzleri görme fırsatı olarak kullanabiliriz. Onların deneyim kazanmasını sağlayabiliriz. Bu deneyimi kazanırken de özgüvenimizle sahada olacağız. Yarın güzel bir sonuç alacağımıza dair ümitliyim” diye konuştu.

‘DÜNYA KUPASI’NIN HALA ETKİSİ ALTINDA OLABİLİRİZ’

Bir İtalyan gazetecinin, “Türk Milli Takımı hala Dünya Kupası’nın şokunu mu yaşıyor?” sorusunu yanıtlayan Montella, turnuvada yaşananların takım üzerindeki etkisinin tamamen ortadan kalkmamış olabileceğini söyledi.

Dünya Kupası öncesinde önemli oyuncularının sakatlıktan yeni döndüğünü hatırlatan Montella, “Olabilir, doğru bir soru. Etrafımızdaki atmosferin hala üzüntülü olduğunu biliyorum. Biz de çok üzüldük. O dönemde üç önemli futbolcumuzun sakatlıktan döndüğü anda Dünya Kupası başlamıştı. Onlardan biri Arda’ydı. Üçüncü maçta bacaklarının açıldığı bir maçtı ve istediğimiz sonucu aldık ama Dünya Kupası istediğimiz gibi geçmedi. Sonuna kadar denedik ama olmadı. Tabii ki hala etki altında olabiliriz ama futbolcularımla konuşurken bunu bizi ileriye götürmesi gereken bir deneyim olarak görüyoruz. Her seferinde daha iyisini yapabileceğimizi de biliyoruz” dedi.

‘KAFAMDA SADECE MİLLİ TAKIM VAR’

“İtalya maçı Türk Milli Takımı’nın başındaki son maçın olsa neyi yapamadığın için üzülürsün?” sorusuna ise Montella, geleceğinden ziyade mevcut görevine odaklandığını belirterek şu yanıtı verdi:

“Açıkçası profesyonel bir insan olarak tamamıyla kazanma isteğimi ve çalışma arzumu canlı tutan biriyim. Kalbimin temiz olduğunu söyleyebilirim. Geleceğimle alakalı konuşmam, her zaman şimdiki zamana odaklanırım. Her seferinde daha iyisini nasıl yaparım diye tüm enerjimi takımıma harcarım. Aklıma başka herhangi bir şey gelmiyor. Kafamda sadece milli takım var.”

OZAN KABAK: ‘İTALYA’YA KARŞI REAKSİYON GÖSTERMEK İSTİYORUZ’

Milli futbolcu Ozan Kabak ise grupta oynadıkları ilk 3 karşılaşmada istedikleri sonuçları alamadıklarını ancak İtalya karşısında reaksiyon göstermek istediklerini ifade etti.

Kendilerinden beklentilerin yüksek olduğunun farkında olduklarını söyleyen Ozan Kabak, “Bizden olan beklentinin farkındayız, büyük beklenti var ama gerçekçi olmak da gerekiyor. Üç zorlu rakibe karşı oynadık. Hatalar yaptık ama önemli olan buradan ders çıkararak yolumuza devam etmek. Yarın da iyi mücadele vererek, iyi bir performansla ülkemize dönmek istiyoruz. İyi oyuncularız, gerçekten iyi de çalıştık. İtalya’ya karşı bir reaksiyon göstermek istiyoruz, onların gücünün de farkındayız. Onlara karşı ülkemizdeki maçta özellikle ilk yarı istediğimiz gibi geçmedi ama bu sefer daha farklı olacağına inanıyorum. Yarın iyi bir oyun ve skorla buradan ayrılmak istiyoruz” diye konuştu.

OZAN KABAK: ‘EN BÜYÜK GÜCÜMÜZ BİRLİKTELİĞİMİZ’

Takım içerisindeki birlikteliğin en büyük güçleri olduğunu vurgulayan milli savunmacı, kötü sonuçların ardından da bu ortamı koruduklarını dile getirdi. Ozan Kabak, “Bizim en büyük gücümüz arkadaşlığımız, birlikteliğimiz, aile ortamımız. İşler iyi gittiğinde de böyleydi. İşler kötü gidiyor ama biz yine birlik olmaya devam ediyoruz. Düştüğümüz yerden de birlik olarak çıkacağımıza eminim. Buna yürekten inanıyoruz hepimiz” ifadelerini kullandı.

Son dönemde yenilen gol sayısına ilişkin de konuşan Ozan Kabak, savunmada yaşanan sorunların üzerine çalıştıklarını belirterek, “Defans olarak fazla gol yiyoruz ama bunun üzerine gidiyoruz. Antrenmanlarda taktiksel olarak da ona göre çalıştık. Kazanmanın bir yolu da gol yememek, az gol yemek. Umarım biz de bu yolda daha iyi adımlar atarız” değerlendirmesinde bulundu.