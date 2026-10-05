Adana Saimbeyli’de gece saatlerinde 4,1 büyüklüğünde deprem
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AFAD, Adana’nın Saimbeyli ilçesinde saat 01.51’de meydana gelen depremin büyüklüğünü 4,1 olarak açıkladı.
Adana’nın Saimbeyli ilçesinde gece saatlerinde deprem kaydedildi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) verilerine göre, saat 01.51’de gerçekleşen sarsıntının büyüklüğü 4,1, derinliği ise 7 kilometre olarak ölçüldü.