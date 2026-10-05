  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Başkan Erdoğan açıkladı! Türkiye'den ihracatta cumhuriyet rekoru AFAD duyurdu! Adana’da korkutan peş peşe iki deprem Fon soruşturmasında yeni bir aşamaya geçildi! Bakan Şimşek'ten kritik görevlendirme Gözler Riyad’a çevrildi: Suudi Arabistan’da Mekke Anlaşması Zirvesi Üzerini böyle çizdiler! Yeni Parti'de şimdi de 'pislik' kavgası Fon soruşturmasında flaş gelişme! Eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül için soruşturma talep edlidi Trafik magandalarının ehliyetleri ömür boyu iptal edilse ne kaybederiz ki? Elektrikli ve hibrit otomobiller pazarı ele geçirdi! Her iki araçtan biri artık onlardan ‘Yok’ denilen video ortaya çıktı! Denizolgun dosyasında çember daralıyor Çocuklarımız “lions” kıskacında
Gündem Adana Saimbeyli’de gece saatlerinde 4,1 büyüklüğünde deprem
Gündem

Adana Saimbeyli’de gece saatlerinde 4,1 büyüklüğünde deprem

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Adana Saimbeyli’de gece saatlerinde 4,1 büyüklüğünde deprem

AFAD, Adana’nın Saimbeyli ilçesinde saat 01.51’de meydana gelen depremin büyüklüğünü 4,1 olarak açıkladı.

Adana’nın Saimbeyli ilçesinde gece saatlerinde deprem kaydedildi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) verilerine göre, saat 01.51’de gerçekleşen sarsıntının büyüklüğü 4,1, derinliği ise 7 kilometre olarak ölçüldü.

Uzmanlardan korkutan uyarı! Adana ve Osmaniye'de deprem fırtınası başladı
Uzmanlardan korkutan uyarı! Adana ve Osmaniye'de deprem fırtınası başladı

Gündem

Uzmanlardan korkutan uyarı! Adana ve Osmaniye'de deprem fırtınası başladı

Adana'da korkutan deprem fırtınası! Saimbeyli bir kez daha sallandı
Adana'da korkutan deprem fırtınası! Saimbeyli bir kez daha sallandı

Gündem

Adana'da korkutan deprem fırtınası! Saimbeyli bir kez daha sallandı

Sarsıntıyla birlikte büyük gürültü duyuldu! 4,4’lük deprem kameraya böyle yansıdı
Sarsıntıyla birlikte büyük gürültü duyuldu! 4,4’lük deprem kameraya böyle yansıdı

Aktüel

Sarsıntıyla birlikte büyük gürültü duyuldu! 4,4’lük deprem kameraya böyle yansıdı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23