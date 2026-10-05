Okan Buruk kararını verdi! O yıldızlar, imzaları bile kurumadan kapı dışarı ediliyor
Galatasaray'ın büyük umutlarla kadroya kattığı genç transferler Bitshiabu ve Lesley Ugochukwu, sergiledikleri etkisiz performans ve disiplinsizlikler nedeniyle yönetim tarafından gözden çıkarıldı. Pendikspor maçında fiziksel olarak hazır olmadığı görülen Bitshiabu ile Trabzonspor maçında kırmızı kart gören Ugochukwu'nun biletinin ocak ayında kesileceği öğrenildi. Performansıyla eleştiri oylarının odağındaki Leroy Sane'nin geleceği de belirsizliğini korurken, bu hamlelerle yabancı kontenjanında yer açılması planlanıyor.