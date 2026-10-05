Brezilya’da finalin adı belli oldu!

Brezilya’da milyonlarca seçmenin sandık başına gittiği devlet başkanlığı seçiminin ilk turunda sonuçlar büyük ölçüde belli oldu.

Agência Brasil’in aktardığı verilere göre oyların yüzde 99,99’dan fazlası sayıldı.

Eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro’nun oğlu Flávio Bolsonaro, oyların yüzde 47,03’ünü alarak yarışı ilk sırada tamamladı.

Mevcut Devlet Başkanı Luiz Inácio Lula da Silva ise yüzde 45,16 oyla ikinci sırada yer aldı. İki aday arasındaki farkın 2,2 milyonun üzerinde olduğu belirtildi.

GÖZLER 25 EKİM’E ÇEVRİLDİ

Hiçbir aday geçerli oyların yüzde 50’sinden fazlasını alamayınca devlet başkanlığı seçimi ikinci tura kaldı.

Brezilyalı seçmenler, 25 Ekim’de Flávio Bolsonaro ile Lula da Silva arasında son tercihini yapacak.

Ülkede 158,7 milyon seçmenin oy kullanma hakkının bulunduğu seçimler ekonomik sorunlar, yolsuzluk tartışmaları ve dış müdahale suçlamalarının gölgesinde gerçekleştirildi.

Seçmenler devlet başkanının yanı sıra 513 sandalyeli Temsilciler Meclisi'nin tamamı, Senato'daki 54 sandalye, eyalet valileri ve eyalet yasama organlarının üyeleri için de oy kullandı.