Piyasaların gözü TÜİK’te! Kritik veri bugün belli oluyor

Türkiye ekonomisinin en önemli göstergelerinden biri olan enflasyonda gözler bugün Türkiye İstatistik Kurumu’na (TÜİK) çevrildi.

TÜİK, yılın ikinci yarısının üçüncü enflasyon verisi olan eylül ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) rakamlarını kamuoyuyla paylaşacak.

EYLÜL TABLOSU ORTAYA ÇIKACAK

Açıklanacak rakamlarla tüketici fiyatlarının eylül ayında bir önceki aya göre ne kadar değiştiği belli olacak.

Aynı zamanda yıllık enflasyonun düşüşünü sürdürüp sürdürmediği de ortaya çıkacak.

Yeni veri; ekonomi yönetiminin politikalarının yanı sıra piyasalar, yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından da yakından takip edilecek.

AĞUSTOSTA YÜZDE 31,51 OLMUŞTU

TÜFE, ağustos ayında bir önceki aya kıyasla yüzde 1,84 artmıştı.

Tüketici fiyatlarındaki artış, 2025 yılının aralık ayına göre yüzde 22,07 olarak gerçekleşirken yıllık enflasyon yüzde 31,51 seviyesinde kaydedilmişti.

On iki aylık ortalamalara göre fiyatlardaki artış ise yüzde 31,79 olmuştu.

Bugün açıklanacak eylül rakamlarıyla enflasyondaki son tablo da netleşecek.