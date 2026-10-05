Çinli ajan ABD’de yakalandı

ABD ile Çin arasındaki ilişkileri yeniden hareketlendirebilecek bir gelişme California'da yaşandı.

California Merkez Bölgesi Birinci Savcı Yardımcısı Bill Essayli, Irvine kentinde yaşayan 34 yaşındaki Wanying Zhang’ın FBI tarafından yakalandığını açıkladı.

ÇİN'E GİTMEK İSTERKEN YAKALANDI

“Heather” takma adını kullandığı belirtilen Zhang’ın Los Angeles Uluslararası Havalimanı’ndan Çin’e hareket etmeye hazırlandığı sırada tutuklandığı bildirildi.

ABD makamlarının suçlamasına göre Zhang, Çinli yetkililerden aldığı talimat doğrultusunda 2025 yılında Seattle'a seyahat etti.

Zhang’ın burada Tayvanlı bir hükümet yetkilisinin yakın akrabası üzerinde gözetleme faaliyeti yürüttüğü öne sürüldü.

FOTOĞRAF, VİDEO VE PLAKA BİLGİLERİ

Savcılık makamları Zhang’ın gözetleme sırasında fotoğraf ve video çektiğini, araçlara ait plaka bilgilerini de topladığını belirtti.

Toplanan bilgilerin daha sonra Çinli yetkililere iletildiği öne sürüldü.

Zhang’ın Seattle seyahatini bir suç ortağıyla koordine ettiği ve faaliyetlerinin tespit edilmesini engellemek amacıyla çeşitli istihbarat yöntemlerinden yararlandığı da suçlamalar arasında yer aldı.

ABD MAKAMLARI: KAYIT YAPTIRMADI

Essayli, Zhang’ın yabancı bir hükümet adına faaliyette bulunduğuna ilişkin ABD Adalet Bakanlığı'na herhangi bir bildirimde bulunmadığını belirterek bunun federal suç kapsamında değerlendirildiğini açıkladı.

Şüphelinin Los Angeles'taki federal mahkemede hakim karşısına çıkacağı bildirildi.

ABD makamları, Zhang hakkındaki iddiaların henüz mahkeme tarafından hükme bağlanmadığını ve suçluluğu kanıtlanıncaya kadar masumiyet karinesinin geçerli olduğunu da vurguladı.