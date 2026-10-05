ABD ordusundan Karayipler’de yeni operasyon! Kartel teknesi hedef alındı

ABD ordusunun uluslararası uyuşturucu kartellerine yönelik operasyonları sürüyor.

ABD Güney Komutanlığı (SOUTHCOM), Batı Yarımküre Müşterek Görev Gücü tarafından Karayipler'de uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı belirtilen bir teknenin hedef alındığını bildirdi.

İSTİHBARAT SONRASI TEKNE HEDEF ALINDI

SOUTHCOM tarafından yapılan açıklamada, operasyon öncesinde elde edilen istihbaratın söz konusu teknenin uyuşturucu kaçakçılığı faaliyetlerinde aktif olarak kullanıldığını gösterdiği belirtildi.

Bunun üzerine ABD güçlerinin tekneye yönelik saldırı gerçekleştirdiği kaydedildi.

ABD ORDUSU: 4 KİŞİ ÖLDÜRÜLDÜ

ABD Güney Komutanlığı, saldırının bilançosuna ilişkin yaptığı açıklamada, “Operasyonda 4 narko-terörist öldürülmüştür” ifadelerini kullandı.

Operasyonun gerçekleştirildiği kesin nokta ile teknede taşındığı belirtilen uyuşturucunun türü ve miktarına ilişkin ise ayrıntı paylaşılmadı.

ABD ordusu son dönemde Karayipler ve çevresinde uluslararası uyuşturucu kaçakçılığı ağlarını hedef alan askeri faaliyetlerini artırmış durumda.