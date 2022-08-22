Süper Lig puan durumu 22 Ağustos | Süper Lig 4.hafta programı
Süper Lig’de 3.hafta 22 Ağustos Pazartesi akşamı oynanan üç maçla tamamlandı. Peki, Süper Lig’de lider kim? Süper Lig alınan sonuçlar
Süper Lig’de 3.hafta tamamlandı. Futbolseverler ise 3.haftada alınan sonuçlar ve oluşan puan durumunu araştırmaya başladı.
Süper Lig puan durumu 22 Ağustos | Süper Lig 4.hafta programı
Ümraniyespor-Galatasaray: 0-1
Giresunspor-Kasımpaşa: 1-0
Hatayspor-Gaziantep Fk: 1-2
Antalyaspor-Trabzonspor: 5-2
Medipol Başakşehir-Yukatel Kayserispor: 2-0
Beşiktaş-Fatih Karagümrük: 4-1
Demir Grup Sivasspor-Alanyaspor: 1-1
İstanbulspor-Konyaspor: 0-4
Fenerbahçe-Adana Demirspor: 4-2
Haftayı bay geçen takım: MKE ANKARAGÜCÜ
4.hafta
26 Ağustos Cuma
21.00 Gaziantep Fk- Antalyaspor
27 Ağustos Cumartesi
19.15 Fatih Karagümrük-Mke Ankaragücü
21.45 Alanyaspor-İstanbulspor
21.45 Adana Demirspor-Ümraniyespor
28 Ağustos Pazar
19.15 Kasımpaşa-Hatayspor
19.15 Yukatel Kayserispor-Giresunspor
21.45 Trabzonspor-Galatasaray
29 Ağustos Pazartesi
19.15 Konyaspor-Fenerbahçe
21.45 Beşiktaş-Demir Grup Sivasspor
Haftayı bay geçen takım: Medipol Başakşehir