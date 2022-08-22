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Spor Süper Lig puan durumu 22 Ağustos | Süper Lig 4.hafta programı
Spor

Süper Lig puan durumu 22 Ağustos | Süper Lig 4.hafta programı

Süper Lig’de 3.hafta 22 Ağustos Pazartesi akşamı oynanan üç maçla tamamlandı. Peki, Süper Lig’de lider kim? Süper Lig alınan sonuçlar

Yeniakit Publisher
2022-08-22 23:51:00 -
Süper Lig puan durumu 22 Ağustos | Süper Lig 4.hafta programı

Süper Lig’de 3.hafta tamamlandı. Futbolseverler ise 3.haftada alınan sonuçlar ve oluşan puan durumunu araştırmaya başladı.

Süper Lig puan durumu 22 Ağustos | Süper Lig 4.hafta programı

Ümraniyespor-Galatasaray:       0-1

Giresunspor-Kasımpaşa:             1-0

Hatayspor-Gaziantep Fk:             1-2

Antalyaspor-Trabzonspor:          5-2

Medipol Başakşehir-Yukatel Kayserispor:            2-0

Beşiktaş-Fatih Karagümrük:       4-1

Demir Grup Sivasspor-Alanyaspor:                         1-1

İstanbulspor-Konyaspor:             0-4

Fenerbahçe-Adana Demirspor:  4-2

Haftayı bay geçen takım: MKE ANKARAGÜCÜ

 

4.hafta

26 Ağustos Cuma

21.00 Gaziantep Fk- Antalyaspor

27 Ağustos Cumartesi

19.15 Fatih Karagümrük-Mke Ankaragücü

21.45 Alanyaspor-İstanbulspor

21.45 Adana Demirspor-Ümraniyespor

28 Ağustos Pazar

19.15 Kasımpaşa-Hatayspor

19.15 Yukatel Kayserispor-Giresunspor

21.45 Trabzonspor-Galatasaray

29 Ağustos Pazartesi

19.15 Konyaspor-Fenerbahçe

21.45 Beşiktaş-Demir Grup Sivasspor

Haftayı bay geçen takım: Medipol Başakşehir

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