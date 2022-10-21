Süper Lig puan durumu 21 Ekim Cuma güncel
Süper Lig’de 11.hafta Antalyaspor-İstanbulspor maçıyla başladı. Futbolseverler alınan sonuçlar ve puan durumunu araştırmaya başladı. Peki, Süper Lig’de lider kim? Süper Lig 11.hafta fikstür:
Süper Lig’de 11.hafta heyecanı başladı. Peki, ligde kim lider? Yarın hangi maçlar oynanacak?
Süper Lig puan durumu 21 Ekim Cuma güncel
21 Ekim Cuma:
Fraport TAV Antalyaspor-İstanbulspor:2-1
22 Ekim Cumartesi:
14.30 HangiKredi Ümraniyespor-VavaCars Fatih Karagümrük (Ümraniye Belediyesi Şehir)
17.00 Trabzonspor-Demir Grup Sivasspor (Şenol Güneş Spor Kompleksi)
20.00 Fenerbahçe-Medipol Başakşehir (Ülker)
23 Ekim Pazar:
14.30 Kasımpaşa-Yukatel Kayserispor (Recep Tayyip Erdoğan)
17.00 Adana Demirspor-Arabam.com Konyaspor (Yeni Adana)
20.00 Galatasaray-Corendon Alanyaspor (Nef)
24 Ekim Pazartesi:
20.00 Bitexen Giresunspor-MKE Ankaragücü (Çotanak)
20.00 Atakaş Hatayspor-Beşiktaş (Yeni Hatay)