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Spor Süper Lig puan durumu 21 Ekim Cuma güncel
Spor

Süper Lig puan durumu 21 Ekim Cuma güncel

Süper Lig’de 11.hafta Antalyaspor-İstanbulspor maçıyla başladı. Futbolseverler alınan sonuçlar ve puan durumunu araştırmaya başladı. Peki, Süper Lig’de lider kim? Süper Lig 11.hafta fikstür:

Yeniakit Publisher
2022-10-21 23:09:00 -
Süper Lig puan durumu 21 Ekim Cuma güncel

Süper Lig’de 11.hafta heyecanı başladı. Peki, ligde kim lider? Yarın hangi maçlar oynanacak?

Süper Lig puan durumu 21 Ekim Cuma güncel

21 Ekim Cuma:

Fraport TAV Antalyaspor-İstanbulspor:2-1

22 Ekim Cumartesi:

14.30 HangiKredi Ümraniyespor-VavaCars Fatih Karagümrük (Ümraniye Belediyesi Şehir)

17.00 Trabzonspor-Demir Grup Sivasspor (Şenol Güneş Spor Kompleksi)

20.00 Fenerbahçe-Medipol Başakşehir (Ülker)

23 Ekim Pazar:

14.30 Kasımpaşa-Yukatel Kayserispor (Recep Tayyip Erdoğan)

17.00 Adana Demirspor-Arabam.com Konyaspor (Yeni Adana)

20.00 Galatasaray-Corendon Alanyaspor (Nef)

24 Ekim Pazartesi:

20.00 Bitexen Giresunspor-MKE Ankaragücü (Çotanak)

20.00 Atakaş Hatayspor-Beşiktaş (Yeni Hatay)

Antalyaspor-İstanbulspor maç sonucu:
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