Süper Lig puan durumu 14 Şubat | Süper Lig 25.hafta sonuçları
Süper Lig 26.hafta maçları | Süper Lig'de 25.hafta 14 Şubat Pazartesi akşamı oynanan maçlarla tamamlandı. Futbolseverler ise alınan sonuçları ve oluşan puan durumunu araştırmaya başladı. Peki, Süper Lig'de 26.hafta maçları ne zaman?
Ligde 25.hafta Adana Demirspor-Beşiktaş ve Hatayspor-Göztepe maçlarıyla tamamlandı. Peki, gelecek haftanın programı ne?
Süper Lig puan durumu 14 Şubat | Süper Lig 25.hafta sonuçları
Altay-Çaykur Rizespor: 0-0
Medipol Başakşehir-Gaziantep FK : 2-0
GZT Giresunspor-Fenerbahçe: 1-2
Galatasaray-Yukatel Kayserispor: 1-1
Demir Grup Sivasspor-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: 2-1
Fraport TAV Antalyaspor-VavaCars Fatih Karagümrük: 3-0
Kasımpaşa-Aytemiz Alanyaspor: 2-2
Trabzonspor-İttifak Holding Konyaspor:2-1
Atakaş Hatayspor-Göztepe: 2-1
Adana Demirspor-Beşiktaş: 1-1
26. hafta
18 Şubat Cuma:
20.00 İttifak Holding Konyaspor-Kasımpaşa
20.00 Çaykur Rizespor-Medipol Başakşehir
19 Şubat Cumartesi:
13.30 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Fraport TAV Antalyaspor
16.00 Yukatel Kayserispor-GZT Giresunspor
19.00 Beşiktaş-Altay
20 Şubat Pazar:
13.30 Gaziantep FK-Adana Demirspor
16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Demir Grup Sivasspor
16.00 Aytemiz Alanyaspor-Trabzonspor
19.00 Fenerbahçe-Atakaş Hatayspor
21 Şubat Pazartesi:
20.00 Göztepe-Galatasaray