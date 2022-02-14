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Spor Süper Lig puan durumu 14 Şubat | Süper Lig 25.hafta sonuçları
Spor

Süper Lig puan durumu 14 Şubat | Süper Lig 25.hafta sonuçları

Süper Lig 26.hafta maçları | Süper Lig'de 25.hafta 14 Şubat Pazartesi akşamı oynanan maçlarla tamamlandı. Futbolseverler ise alınan sonuçları ve oluşan puan durumunu araştırmaya başladı. Peki, Süper Lig'de 26.hafta maçları ne zaman?

Yeniakit Publisher
2022-02-14 22:33:00 -
Süper Lig puan durumu 14 Şubat | Süper Lig 25.hafta sonuçları

Ligde 25.hafta Adana Demirspor-Beşiktaş ve Hatayspor-Göztepe maçlarıyla tamamlandı. Peki, gelecek haftanın programı ne?

Süper Lig puan durumu 14 Şubat | Süper Lig 25.hafta sonuçları

Altay-Çaykur Rizespor:  0-0

Medipol Başakşehir-Gaziantep FK :         2-0

GZT Giresunspor-Fenerbahçe:   1-2

Galatasaray-Yukatel Kayserispor:             1-1

Demir Grup Sivasspor-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor:    2-1

Fraport TAV Antalyaspor-VavaCars Fatih Karagümrük:   3-0

Kasımpaşa-Aytemiz Alanyaspor:              2-2

Trabzonspor-İttifak Holding Konyaspor:2-1

Atakaş Hatayspor-Göztepe:        2-1

Adana Demirspor-Beşiktaş:        1-1

26. hafta

18 Şubat Cuma:

20.00 İttifak Holding Konyaspor-Kasımpaşa

20.00 Çaykur Rizespor-Medipol Başakşehir

19 Şubat Cumartesi:

13.30 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Fraport TAV Antalyaspor

16.00 Yukatel Kayserispor-GZT Giresunspor

19.00 Beşiktaş-Altay

20 Şubat Pazar:

13.30 Gaziantep FK-Adana Demirspor

16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Demir Grup Sivasspor

16.00 Aytemiz Alanyaspor-Trabzonspor

19.00 Fenerbahçe-Atakaş Hatayspor 

21 Şubat Pazartesi:

20.00 Göztepe-Galatasaray

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