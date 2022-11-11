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Spor Süper Lig puan durumu 11 Kasım Cuma
Spor

Süper Lig puan durumu 11 Kasım Cuma

Süper Lig’in 14.haftası 11 Kasım Cuma akşamı oynanan maçlarla başladı. Futbolseverler alınan sonuçları ve oluşan puan durumunu araştırmaya başladı. Peki, Süper Lig’de lider kim?

Yeniakit Publisher
2022-11-11 22:50:00 -
Süper Lig puan durumu 11 Kasım Cuma

Dünya Kupası arası öncesinde Süper Lig’de 14.hafta heyecanı başladı. Futbolseverler ise alınan sonuçları araştırmaya başladı. Peki, yarın kimin maçı var?

Süper Lig puan durumu 11 Kasım Cuma

Corendon Alanyaspor-Adana Demirspor: 0-0

MKE Ankaragücü-Trabzonspor: 1-1

12 Kasım Cumartesi

14.30 Demir Grup Sivasspor-HangiKredi Ümraniyespor: Yaşar Kemal Uğurlu

17.00 Fenerbahçe-Bitexen Giresunspor: Arda Kardeşler

20.00 Medipol Başakşehir-Galatasaray: Atilla Karaoğlan

13 Kasım Pazar:

14.30 VavaCars Fatih Karagümrük-Gaziantep FK: Mustafa Kürşad Filiz

17.00 İstanbulspor-Atakaş Hatayspor: Mert Güzenge

17.00 Yukatel Kayserispor-Arabam.com Konyaspor: Kadir Sağlam

20.00 Beşiktaş-Fraport TAV Antalyaspor: Bahattin Şimşek

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