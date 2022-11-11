Süper Lig puan durumu 11 Kasım Cuma
Süper Lig’in 14.haftası 11 Kasım Cuma akşamı oynanan maçlarla başladı. Futbolseverler alınan sonuçları ve oluşan puan durumunu araştırmaya başladı. Peki, Süper Lig’de lider kim?
Dünya Kupası arası öncesinde Süper Lig’de 14.hafta heyecanı başladı. Futbolseverler ise alınan sonuçları araştırmaya başladı. Peki, yarın kimin maçı var?
Süper Lig puan durumu 11 Kasım Cuma
Corendon Alanyaspor-Adana Demirspor: 0-0
MKE Ankaragücü-Trabzonspor: 1-1
12 Kasım Cumartesi
14.30 Demir Grup Sivasspor-HangiKredi Ümraniyespor: Yaşar Kemal Uğurlu
17.00 Fenerbahçe-Bitexen Giresunspor: Arda Kardeşler
20.00 Medipol Başakşehir-Galatasaray: Atilla Karaoğlan
13 Kasım Pazar:
14.30 VavaCars Fatih Karagümrük-Gaziantep FK: Mustafa Kürşad Filiz
17.00 İstanbulspor-Atakaş Hatayspor: Mert Güzenge
17.00 Yukatel Kayserispor-Arabam.com Konyaspor: Kadir Sağlam
20.00 Beşiktaş-Fraport TAV Antalyaspor: Bahattin Şimşek