Süper Lig puan durumu 1 Ekim Cumartesi | Süper Lig lider kim?
Süper Lig'de 8.hafta maçları başladı. Futbolseverler ise cumartesi günü oynanan maçların sonuçlarını, oluşan puan durumunu araştırmaya başladı. Peki, Süper Lig lider kim oldu?
Süper Lig'de cumartesi günü maçları Adana Demirspor-Galatasaray maçıyla tamamlandı. Peki, ligde lider kim?
Süper Lig puan durumu 1 Ekim Cumartesi | Süper Lig lider kim?
Kasımpaşa-Gaziantep FK: 1-0
MKE Ankaragücü-Medipol Başakşehir:1-2
Yukatel Kayserispor-Trabzonspor: 1-2
Adana Demirspor-Galatasaray:0-0
2 Ekim Pazar:
14.30 Corendon Alanyaspor-Bitexen Giresunspor (Kırbıyık Holding)
14.30 Demir Grup Sivasspor-Atakaş Hatayspor (4 Eylül)
17.00 Arabam.com Konyaspor-HangiKredi Ümraniyespor (Medaş Konya Büyükşehir)
20.00 Beşiktaş-Fenerbahçe (Vodafone Park)
3 Ekim Pazartesi:
20.00 VavaCars Fatih Karagümrük-İstanbulspor (Atatürk Olimpiyat)