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Spor Süper Lig puan durumu 1 Ekim Cumartesi | Süper Lig lider kim?
Spor

Süper Lig puan durumu 1 Ekim Cumartesi | Süper Lig lider kim?

Süper Lig'de 8.hafta maçları başladı. Futbolseverler ise cumartesi günü oynanan maçların sonuçlarını, oluşan puan durumunu araştırmaya başladı. Peki, Süper Lig lider kim oldu?

Yeniakit Publisher
2022-10-01 22:20:00 -
Süper Lig puan durumu 1 Ekim Cumartesi | Süper Lig lider kim?

Süper Lig'de cumartesi günü maçları Adana Demirspor-Galatasaray maçıyla tamamlandı. Peki, ligde lider kim?

Süper Lig puan durumu 1 Ekim Cumartesi | Süper Lig lider kim?

Kasımpaşa-Gaziantep FK:            1-0

MKE Ankaragücü-Medipol Başakşehir:1-2

Yukatel Kayserispor-Trabzonspor:          1-2

Adana Demirspor-Galatasaray:0-0

2 Ekim Pazar:

14.30 Corendon Alanyaspor-Bitexen Giresunspor (Kırbıyık Holding)

14.30 Demir Grup Sivasspor-Atakaş Hatayspor (4 Eylül)

17.00 Arabam.com Konyaspor-HangiKredi Ümraniyespor (Medaş Konya Büyükşehir)

20.00 Beşiktaş-Fenerbahçe (Vodafone Park)

3 Ekim Pazartesi:

20.00 VavaCars Fatih Karagümrük-İstanbulspor (Atatürk Olimpiyat)

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