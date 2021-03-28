Süper Lig maçları seyircili mi? 2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu 3. maçında Türkiye ile Letonya karşı karşıya gelecek. TFF, zorlu mücadelenin seyircili oynanacağını açıkladı. Peki, Süper Lig maçları da seyircili mi oynanır?

Süper Lig maçları seyircili oynanacak mı? Maçlar seyircili mi oynanacak?

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, “2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu’nda 30 Mart Salı günü İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanacak Türkiye-Letonya karşılaşmasına yüzde 15 kapasitesi oranında seyirci alınacaktır. Sadece bu milli maça özel olarak gerçekleşecek uygulamada, UEFA ve TFF Sağlık Kurulu protokollerinde belirlenen tüm sağlık tedbirleri ve HES kodu zorunlu olacaktır. Türkiye-Letonya maçının biletleri ile ilgili detaylar ayrıca ilan edilecektir” denildi.

Süper Lig maçlarıyla ilgili henüz bir karar açıklanmadı. Ancak TFF Başkanı Nihat Özdemir, daha önce yaptığı bir açıklamada bu sezon maçların seyircili oynanmasının güç olduğunu ifade etmişti.