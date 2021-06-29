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Spor Süper Lig maçları seyircili oynanacak mı?
Spor

Süper Lig maçları seyircili oynanacak mı?

Maçlar ne zaman seyircili oynanacak? Koronavirüs salgını sebebiyle spor müsabakaları uzun zamandır seyircisiz oynanıyor. Müsabakalarda seyirci olmadığında karşılaşmaların daha keyifsiz geçtiği sporseverlerin ortak görüşü. Milyonlar statlara, salonlara akın edecekleri güleri iple çekiyor. Konu hakkında önemli bir açıklama geldi. Süper Lig seyircili mi başlayacak?

Yeniakit Publisher
2021-06-29 16:51:00 -
Süper Lig maçları seyircili oynanacak mı?

Son bir buçuk yıldır tribünler tarihin en sessiz dönemini yaşadı. Şampiyonluk coşkuları boş tribünlere karşı kutlandı. Vakalardaki düşüş ve aşılama oranı sebebiyle milyonlar maçların yeniden seyircili oynanmasını arzu ediyor. Konu hakkında sıcak bir açıklama geldi. Peki, maçlar ne zaman seyircili oynanacak?

Süper Lig maçları seyircili oynanacak mı?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, spor müsabakalarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, “Spor müsabakaları, sayıları belirlenerek tedbirlerle seyircili oynanabilecek" dedi. 1 Temmuz’dan itibaren müsabakalara belirlenen sayıda taraftar alınabilecek.

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