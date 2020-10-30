Süper lig maçları ertelendi mi? Hangi maçlar ertelendi?
Ege Denizi'nde meydana gelen ve birçok ilde hissedilen deprem sonrası Türkiye Futbol Federasyonu’nun yaptığı açıklamada dört maçın ertelendiği belirtildi. Peki, hangi maçlar ertelendi? İşte detaylar…
Ege Denizi'nde meydana gelen ve İzmir ile çevre illerde hissedilen şiddetli deprem üzerine Türkiye Futbol Federasyonu dört maçın ertelendiğini açıkladı.
TFF’nin yaptığı açıklamada, Ege Denizi’nde meydana gelen ve İzmir ile çevre illerde hissedilen şiddetli deprem üzerine profesyonel liglerde İzmir’i temsil eden takımların 31 Ekim Cumartesi günü oynayacağı 4 karşılaşmanın ertelendiğini bildirdi.
Süper ligde hangi maçlar ertelendi?
Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig’de Göztepe – Aytemiz Alanyaspor maçını; TFF 1. Lig’de Menemenspor-Ankaraspor ile Altınordu-Royal Hastanesi Bandırmaspor maçlarını; 3. Lig’deki Bergama Belediyespor-Kozan Spor FK müsabakalarını ileri bir tarihte yapılmasına karar verdi.