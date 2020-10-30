  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Süper lig maçları ertelendi mi? Hangi maçlar ertelendi?
Spor

Süper lig maçları ertelendi mi? Hangi maçlar ertelendi?

Ege Denizi'nde meydana gelen ve birçok ilde hissedilen deprem sonrası Türkiye Futbol Federasyonu’nun yaptığı açıklamada dört maçın ertelendiği belirtildi. Peki, hangi maçlar ertelendi? İşte detaylar…

Yeniakit Publisher
2020-10-30 20:41:00 -
Süper lig maçları ertelendi mi? Hangi maçlar ertelendi?

Ege Denizi'nde meydana gelen ve İzmir ile çevre illerde hissedilen şiddetli deprem üzerine Türkiye Futbol Federasyonu dört maçın ertelendiğini açıkladı.

TFF’nin yaptığı açıklamada, Ege Denizi’nde meydana gelen ve İzmir ile çevre illerde hissedilen şiddetli deprem üzerine profesyonel liglerde İzmir’i temsil eden takımların 31 Ekim Cumartesi günü oynayacağı 4 karşılaşmanın ertelendiğini bildirdi.

Süper ligde hangi maçlar ertelendi?

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig’de Göztepe – Aytemiz Alanyaspor maçını; TFF 1. Lig’de Menemenspor-Ankaraspor ile Altınordu-Royal Hastanesi Bandırmaspor maçlarını; 3. Lig’deki Bergama Belediyespor-Kozan Spor FK müsabakalarını ileri bir tarihte yapılmasına karar verdi.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ege'de şiddeti deprem! İstanbul ve İzmir'de de hissedildi
Gündem

Ege'de şiddeti deprem! İstanbul ve İzmir'de de hissedildi

Merkez üssünün Ege Denizi olduğu belirtilen şiddetli bir deprem meydana geldi. Deprem İzmir ve İstanbul'da hissedildi. Kandilli Rsathanesi, ..
Ufuk2020 Programı’nda hibe, katkı payını aştı
Ekonomi

Ufuk2020 Programı’nda hibe, katkı payını aştı

Avrupa’nın bilim ve teknoloji alanındaki politika uygulamalarının uyumlu ve ortak hale getirilmesi amacıyla oluşturulan Ufuk2020 Programı’nd..
Aliyev'den Türkiye'ye 'Biz hazırız' çağrısı
Dünya

Aliyev'den Türkiye'ye 'Biz hazırız' çağrısı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, İzmir'de meydana gelen depremin ardından Türkiye'ye yardıma hazır olduklarını söyledi.
Satılık 2010 model BMW 320
Satılık 2010 model BMW 320

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay