Süper Lig ikinci yarı ne zaman başlayacak? Süper Lig 20.hafta ne zaman?
Süper Lig bu hafta maç var mı? Süper Lig'de ilk yarı 27 Aralık'ta oynanan 19.hafta maçlarıyla tamamlandı. Futbolseverler ise 20.haftanın ne zaman başlayacağını araştırmaya başladı. Peki, ligde ikinci devre ne zaman?
Süper Lig’de ikinci devrenin ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Futbolseverler “20.hafta ne zaman başlayacak?” sorusunun cevabını araştırıyor. Süper Lig’de bu hafta maç var mı?
Süper Lig ikinci yarı ne zaman başlayacak? Süper Lig 20.hafta ne zaman?
Ligde ikinci yarı heyecanı 7 Ocak Cuma günü Trabzonspor ile Öznur Kablo Yeni Malatyaspor arasında oynanacak mücadeleyle başlayacak.
Ligin ilk yarısını 46 puanla en yakın rakibi İttifak Holding Konyaspor'un 7 puan önünde lider tamamlayan bordo-mavililer, ikinci yarının açılış mücadelesinde Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u konuk edecek.
Süper Lig 20.hafta
7 Ocak Cuma
20.00 Trabzonspor-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (Medical Park)
8 Ocak Cumartesi
13.30 Gaziantep FK-VavaCars Fatih Karagümrük (Kalyon)
16.00 Aytemiz Alanyaspor-Medipol Başakşehir (Bahçeşehir Okulları)
16.00 Kasımpaşa-Atakaş Hatayspor (Recep Tayyip Erdoğan)
19.00 Galatasaray-GZT Giresunspor (Nef)
9 Ocak Pazar
13.30 İttifak Holding Konyaspor-Demir Grup Sivasspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
16.00 Göztepe-Fraport TAV Antalyaspor (Gürsel Aksel)
16.00 Yukatel Kayserispor-Altay (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
19.00 Çaykur Rizespor-Beşiktaş (Çaykur Didi)
10 Ocak Pazartesi
20.00 Fenerbahçe-Adana Demirspor (Ülker)