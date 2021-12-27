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Spor Süper Lig ikinci yarı ne zaman başlayacak? Süper Lig 20. hafta ne zaman?
Spor

Süper Lig ikinci yarı ne zaman başlayacak? Süper Lig 20. hafta ne zaman?

Süper Lig 20.hafta maçları | Süper Lig’de ilk yarı 19.hafta maçlarıyla tamamlandı. Futbolseverler ikinci yarının ne zaman başlayacağını araştırmaya başladı. Süper Lig 20.hafta ne zaman?

Yeniakit Publisher
2021-12-27 20:56:00 -
Süper Lig ikinci yarı ne zaman başlayacak? Süper Lig 20. hafta ne zaman?

Futbolseverler Süper Lig’de ikinci devrenin ne zaman başlayacağını araştırmaya başladı. Peki, 20.hafta ne zaman başlayacak?

Süper Lig ikinci yarı ne zaman başlayacak? Süper Lig 20. hafta ne zaman?

Süper Lig’de ilk devre 19.hafta maçlarıyla tamamlandı. Ligde ikinci yarı 20.hafta maçlarıyla başlayacak. 20.hafta maçları 7 Ocak Cuma günü başlayacak.  

20. hafta

7 Ocak Cuma:

20.00 Trabzonspor-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor

8 Ocak Cumartesi:

13.30 Gaziantep FK-VavaCars Fatih Karagümrük

16.00 Kasımpaşa-Atakaş Hatayspor

16.00 Aytemiz Alanyaspor-Medipol Başakşehir

19.00 Galatasaray-GZT Giresunspor

9 Ocak Pazar:

13.30 İttifak Holding Konyaspor-Demir Grup Sivasspor

16.00 Yukatel Kayserispor-Altay

16.00 Göztepe-Fraport TAV Antalyaspor

19.00 Çaykur Rizespor-Beşiktaş

10 Ocak Pazartesi:

20.00 Fenerbahçe-Adana Demirspor

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