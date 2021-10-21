Süper Lig haftanın maçları | Süper Lig 10.hafta maçları
Haftanın maçları | Süper Lig’de 10. Hafta heyecanı Cuma akşamı oynanacak maçla başlayacak. Futbolseverler haftanın maçlarını, hakemlerini araştırmaya başladı. Peki, bu hafta hangi maçlar var?
Süper Lig'de 10. hafta cuma akşamı oynanacak Yeni Malatyaspor-Altay maçıyla başlayacak. 10. Hafta ayrıca Beşiktaş-Galatasaray maçına da sahne olacak. İşte, haftanın maçları
Süper Lig haftanın maçları | Süper Lig 10.hafta maçları
22 Ekim Cuma:
20.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Altay (Yeni Malatya)
23 Ekim Cumartesi:
13.30 Çaykur Rizespor-Kasımpaşa (Çaykur Didi)
16.00 Gaziantep FK-GZT Giresunspor (Kalyon)
16.00 İttifak Holding Konyaspor-Yukatel Kayserispor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
19.00 Göztepe-Trabzonspor (Gürsel Aksel)
24 Ekim Pazar:
13.30 Vavacars Fatih Karagümrük-Atakaş Hatayspor (Atatürk Olimpiyat)
16.00 Fraport TAV Antalyaspor-Medipol Başakşehir (Antalya)
16.00 Demir Grup Sivasspor-Adana Demirspor (Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül)
19.00 Fenerbahçe-Aytemiz Alanyaspor (Ülker)
25 Ekim Pazartesi:
20.00 Beşiktaş-Galatasaray (Vodafone Park)