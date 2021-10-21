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Spor Süper Lig haftanın maçları | Süper Lig 10.hafta maçları
Spor

Süper Lig haftanın maçları | Süper Lig 10.hafta maçları

Haftanın maçları | Süper Lig’de 10. Hafta heyecanı Cuma akşamı oynanacak maçla başlayacak. Futbolseverler haftanın maçlarını, hakemlerini araştırmaya başladı. Peki, bu hafta hangi maçlar var?

Yeniakit Publisher
2021-10-21 10:56:00 -
Süper Lig haftanın maçları | Süper Lig 10.hafta maçları

Süper Lig'de 10. hafta cuma akşamı oynanacak Yeni Malatyaspor-Altay maçıyla başlayacak. 10. Hafta ayrıca Beşiktaş-Galatasaray maçına da sahne olacak. İşte, haftanın maçları

Süper Lig haftanın maçları | Süper Lig 10.hafta maçları

22 Ekim Cuma:

20.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Altay (Yeni Malatya)

23 Ekim Cumartesi:

13.30 Çaykur Rizespor-Kasımpaşa (Çaykur Didi)

16.00 Gaziantep FK-GZT Giresunspor (Kalyon)

16.00 İttifak Holding Konyaspor-Yukatel Kayserispor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

19.00 Göztepe-Trabzonspor (Gürsel Aksel)

24 Ekim Pazar:

13.30 Vavacars Fatih Karagümrük-Atakaş Hatayspor (Atatürk Olimpiyat)

16.00 Fraport TAV Antalyaspor-Medipol Başakşehir (Antalya)

16.00 Demir Grup Sivasspor-Adana Demirspor (Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül)

19.00 Fenerbahçe-Aytemiz Alanyaspor (Ülker)

25 Ekim Pazartesi:

20.00 Beşiktaş-Galatasaray (Vodafone Park)​​​​​​​

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