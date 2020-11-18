Süper Lig haftanın maçları | Bu hafta hangi maçlar var?
Süper Lig 9. hafta | Süper Lig'e verilen bir haftalık milli maç arası 21 Kasım'da oynanacak maçlarla sona erecek. Peki, bu hafta hangi maçlar var? | Süper Lig haftanın maçları | Süper Lig haftanın hakemleri | Süper Lig puan durumu güncel.
Süper Lig puan durumu | Süper Lig'de 9. hafta 21 Kasım Cumartesi günü oynanacak Karagümrük Sivasspor maçıyla başlayacak. 9. hafta Yeni Malatyaspor ligi bay geçecek. İşte, haftanın maçları ve hakemleri.
Süper Lig haftanın maçları | Bu hafta hangi maçlar var?
21 Kasım Cumartesi:
13.30 Fatih Karagümrük-Demir Grup Sivasspor: Hüseyin Göçek
16.00 Gençlerbirliği-Fenerbahçe: Halil Umut Meler
16.00 Yukatel Denizlispor-Gaziantep FK: Atilla Karaoğlan
19.00 Beşiktaş-Medipol Başakşehir: Ümit Öztürk
22 Kasım Pazar:
13.30 Atakaş Hatayspor-Çaykur Rizespor: Halis Özkahya
16.00 Göztepe-MKE Ankaragücü: Fırat Aydınus
16.00 İttifak Holding Konyaspor-Kasımpaşa: Yasin Kol
19.00 Trabzonspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Erkan Özdamar
19.00 Fraport TAV Antalyaspor-Aytemiz Alanyaspor: Özgür Yankaya
23 Kasım Pazartesi:
19.30 Galatasaray-Hes Kablo Kayserispor: Turgut Doman
Süper Lig puan durumu