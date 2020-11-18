  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Süper Lig haftanın maçları | Bu hafta hangi maçlar var?
Spor

Süper Lig haftanın maçları | Bu hafta hangi maçlar var?

Süper Lig 9. hafta | Süper Lig'e verilen bir haftalık milli maç arası 21 Kasım'da oynanacak maçlarla sona erecek. Peki, bu hafta hangi maçlar var? | Süper Lig haftanın maçları | Süper Lig haftanın hakemleri | Süper Lig puan durumu güncel.

Yeniakit Publisher
2020-11-18 16:29:00 -
Süper Lig haftanın maçları | Bu hafta hangi maçlar var?

Süper Lig puan durumu | Süper Lig'de 9. hafta 21 Kasım Cumartesi günü oynanacak Karagümrük Sivasspor maçıyla başlayacak. 9. hafta Yeni Malatyaspor ligi bay geçecek. İşte, haftanın maçları ve hakemleri.

Süper Lig haftanın maçları | Bu hafta hangi maçlar var?

21 Kasım Cumartesi:

13.30 Fatih Karagümrük-Demir Grup Sivasspor: Hüseyin Göçek

16.00 Gençlerbirliği-Fenerbahçe: Halil Umut Meler

16.00 Yukatel Denizlispor-Gaziantep FK: Atilla Karaoğlan

19.00 Beşiktaş-Medipol Başakşehir: Ümit Öztürk

22 Kasım Pazar:

13.30 Atakaş Hatayspor-Çaykur Rizespor: Halis Özkahya

16.00 Göztepe-MKE Ankaragücü: Fırat Aydınus

16.00 İttifak Holding Konyaspor-Kasımpaşa: Yasin Kol

19.00 Trabzonspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Erkan Özdamar

19.00 Fraport TAV Antalyaspor-Aytemiz Alanyaspor: Özgür Yankaya

23 Kasım Pazartesi:

19.30 Galatasaray-Hes Kablo Kayserispor: Turgut Doman

Süper Lig puan durumu

Milli maç hangi kanalda?
Milli maç hangi kanalda?

Spor

Milli maç hangi kanalda?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Topal ördek Pompeo'ya Ankara resti! Hedefi Cumhurbaşkanı Erdoğan
Gündem

Topal ördek Pompeo'ya Ankara resti! Hedefi Cumhurbaşkanı Erdoğan

ABD Dışişleri Bakanlığı görevi yakında bitecek olan Mike Pompeo, Türkiye karşıtı Rum lobisinin sözcüsü oldu. 2022’deki senato seçimlerinde a..
Koronavirüs 30 saniyede etkisiz hale getirildi! Bilim insanları açıkladı
Gündem

Koronavirüs 30 saniyede etkisiz hale getirildi! Bilim insanları açıkladı

Cardiff Üniversitesi'nde görev yapan bilim insanları ağız gargarasının koronavirüsü 30 saniyede etkisiz hale getirdiği bildirildi.
CHP'li Engin Altay'a soğuk duş! İşte belgesi
Gündem

CHP'li Engin Altay'a soğuk duş! İşte belgesi

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'ın, KKTC 37. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen törenlere CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İ..
Satılık 2010 model Citröen Nemo
Satılık 2010 model Citröen Nemo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay