Süper Lig haftanın maçları | Bu hafta hangi maçlar var?
Süper Lig 7. hafta | Süper Lig güncel puan durumu | Süper Lig'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Süper Lig'in 7. haftası öncesinde futbolseverler hangi maçların ne zaman oynanacağını araştırmaya başladı. Peki, 7. hafta hangi takım bay geçecek? | Süper Lig'de hangi takım bu hafta bay geçiyor? | Süper Lig haftanın programı | Süper Lig günün maçları | Süper Lig maç özetleri
Süper Lig'de 7. hafta 30 Ekim Cuma günü oynanacak Karagümrük-BB Erzurumspor ile Trabzonspor-Kasımpaşa maçlarıyla başlayacak. Süper Lig'in 7. haftasında ligi bay geçecek ekip ise Yukatel Denizlispor.
Süper Lig haftanın maçları | Bu hafta hangi maçlar var?
30 Ekim Cuma
20.00 FATİH KARAGÜMRÜK-BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
20.00 TRABZONSPOR-KASIMPAŞA
31 Ekim Cumartesi
13.30 GENÇLERBİRLİĞİ-GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ
16.00 GÖZTEPE-AYTEMİZ ALANYASPOR
19.00 GALATASARAY-MKE ANKARAGÜCÜ
1 Kasım Pazar
13.30 ÇAYKUR RİZESPOR-HES KABLO KAYSERİSPOR
16.00 İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR-MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
19.00 BEŞİKTAŞ-YENİ MALATYASPOR
2 Kasım Pazartesi
20.00 ATAKAŞ HATAYSPOR-DEMİR GRUP SİVASSPOR
20.00 FRAPORT-TAV ANTALYASPOR-FENERBAHÇE
SÜPER LİG PUAN DURUMU