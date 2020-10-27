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Spor Süper Lig haftanın maçları | Bu hafta hangi maçlar var?
Spor

Süper Lig haftanın maçları | Bu hafta hangi maçlar var?

Süper Lig 7. hafta | Süper Lig güncel puan durumu | Süper Lig'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Süper Lig'in 7. haftası öncesinde futbolseverler hangi maçların ne zaman oynanacağını araştırmaya başladı. Peki, 7. hafta hangi takım bay geçecek? | Süper Lig'de hangi takım bu hafta bay geçiyor? | Süper Lig haftanın programı | Süper Lig günün maçları | Süper Lig maç özetleri

Yeniakit Publisher
2020-10-27 12:42:00 -
Süper Lig haftanın maçları | Bu hafta hangi maçlar var?

Süper Lig'de 7. hafta 30 Ekim Cuma günü oynanacak Karagümrük-BB Erzurumspor ile Trabzonspor-Kasımpaşa maçlarıyla başlayacak. Süper Lig'in 7. haftasında ligi bay geçecek ekip ise Yukatel Denizlispor. 

Süper Lig haftanın maçları | Bu hafta hangi maçlar var?

30 Ekim Cuma

20.00 FATİH KARAGÜMRÜK-BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR

20.00 TRABZONSPOR-KASIMPAŞA

31 Ekim Cumartesi

13.30 GENÇLERBİRLİĞİ-GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ

16.00 GÖZTEPE-AYTEMİZ ALANYASPOR

19.00 GALATASARAY-MKE ANKARAGÜCÜ

1 Kasım Pazar

13.30 ÇAYKUR RİZESPOR-HES KABLO KAYSERİSPOR

16.00 İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR-MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK

19.00 BEŞİKTAŞ-YENİ MALATYASPOR

2 Kasım Pazartesi

20.00 ATAKAŞ HATAYSPOR-DEMİR GRUP SİVASSPOR

20.00 FRAPORT-TAV ANTALYASPOR-FENERBAHÇE

SÜPER LİG PUAN DURUMU

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