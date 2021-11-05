Süper Lig günün maçları | Süper Lig haftanın programı
Süper Lig bugün hangi maçlar var | Süper Lig’de 12. hafta maçları Cuma akşamı oynanacak mücadelelerle başlayacak. Peki, bugün hangi maçlar var? Süper Lig günün maçları hangileri| Süper Lig puan durumu
Süper Lig’de 12.hafta 5 Kasım Cuma akşamı oynanacak maçlarla başlayacak. Peki, bu akşam hangi maçlar var?
Süper Lig günün maçları | Süper Lig haftanın programı
5 Kasım Cuma
20.00 Gaziantep FK-Kasımpaşa
20.00 Çaykur Rizespor-Aytemiz Alanyaspor
6 Kasım Cumartesi
13.30 Demir Grup Sivasspor-GZT Giresunspor
16.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Medipol Başakşehir
16.00 Fraport TAV Antalyaspor-Altay
19.00 Beşiktaş-Trabzonspor
7 Kasım Pazar
13.30 Göztepe-İttifak Holding Konyaspor
16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Galatasaray
16.00 Adana Demirspor-Atakaş Hatayspor
19.00 Fenerbahçe -Yukatel Kayserispor