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Spor Süper Lig günün maçları | Süper Lig haftanın programı
Spor

Süper Lig günün maçları | Süper Lig haftanın programı

Süper Lig bugün hangi maçlar var | Süper Lig’de 12. hafta maçları Cuma akşamı oynanacak mücadelelerle başlayacak. Peki, bugün hangi maçlar var? Süper Lig günün maçları hangileri| Süper Lig puan durumu

Yeniakit Publisher
2021-11-05 10:40:00 -
Süper Lig günün maçları | Süper Lig haftanın programı

Süper Lig’de 12.hafta 5 Kasım Cuma akşamı oynanacak maçlarla başlayacak. Peki, bu akşam hangi maçlar var?

Süper Lig günün maçları | Süper Lig haftanın programı

5 Kasım Cuma

20.00 Gaziantep FK-Kasımpaşa

20.00 Çaykur Rizespor-Aytemiz Alanyaspor

6 Kasım Cumartesi

13.30 Demir Grup Sivasspor-GZT Giresunspor

16.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Medipol Başakşehir

16.00 Fraport TAV Antalyaspor-Altay

19.00 Beşiktaş-Trabzonspor

7 Kasım Pazar

13.30 Göztepe-İttifak Holding Konyaspor

16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Galatasaray

16.00 Adana Demirspor-Atakaş Hatayspor

19.00 Fenerbahçe -Yukatel Kayserispor

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