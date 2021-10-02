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Spor Süper Lig günün maçları | Süper Lig bugün hangi maçlar var?
Spor

Süper Lig günün maçları | Süper Lig bugün hangi maçlar var?

Süper Lig cumartesi maçları | Süper Lig'de 8. hafta heyecanı sürüyor. Futbolseverler cumartesi günü oynanacak maçları araştırmaya başladı. Peki, Süper Lig'de bugün hangi maçlar oynanacak? Süper Lig günün maçları

Yeniakit Publisher
2021-10-02 12:18:00 -
Süper Lig günün maçları | Süper Lig bugün hangi maçlar var?

Süper Lig’de heyecan tüm hızıyla sürüyor. Futbolseverler haftanın maçları, fikstürü araştırmaya başladı. Peki, bugün hangi maçlar var?

Süper Lig günün maçları | Süper Lig bugün hangi maçlar var?

2 Ekim Cumartesi

13.30 Konyaspor-Alanyaspor

16.00 Kayserispor-Trabzonspor

16.00 Göztepe-Giresunspor

19.00 Beşiktaş- Sivasspor

3 Ekim Pazar

13.30 Yeni Malatyaspor-Hatayspor

16.00 Gaziantep FK-Altay

16.00 Fenerbahçe-Kasımpaşa

19.00 Çaykur Rizespor-Galatasaray

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