Süper Lig günün maçları | Süper Lig bugün hangi maçlar var?
Süper Lig cumartesi maçları | Süper Lig'de 8. hafta heyecanı sürüyor. Futbolseverler cumartesi günü oynanacak maçları araştırmaya başladı. Peki, Süper Lig'de bugün hangi maçlar oynanacak? Süper Lig günün maçları
Süper Lig’de heyecan tüm hızıyla sürüyor. Futbolseverler haftanın maçları, fikstürü araştırmaya başladı. Peki, bugün hangi maçlar var?
Süper Lig günün maçları | Süper Lig bugün hangi maçlar var?
2 Ekim Cumartesi
13.30 Konyaspor-Alanyaspor
16.00 Kayserispor-Trabzonspor
16.00 Göztepe-Giresunspor
19.00 Beşiktaş- Sivasspor
3 Ekim Pazar
13.30 Yeni Malatyaspor-Hatayspor
16.00 Gaziantep FK-Altay
16.00 Fenerbahçe-Kasımpaşa
19.00 Çaykur Rizespor-Galatasaray