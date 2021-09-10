Süper Lig günün maçları | Süper Lig 4. hafta programı

Bu hafta Süper Lig maçları var mı? Milli maçlar sebebiyle Süper Lig'e bir hafta ara verilmişti. Futbolseverler bu hafta Süper Lig'de hangi maçların oynanacağını araştırmaya başladı. Peki, bu akşam maç var mı? Süper Lig 4. hafta maçları