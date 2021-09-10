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Spor Süper Lig günün maçları | Süper Lig 4. hafta programı
Spor

Süper Lig günün maçları | Süper Lig 4. hafta programı

Bu hafta Süper Lig maçları var mı? Milli maçlar sebebiyle Süper Lig'e bir hafta ara verilmişti. Futbolseverler bu hafta Süper Lig'de hangi maçların oynanacağını araştırmaya başladı. Peki, bu akşam maç var mı? Süper Lig 4. hafta maçları

Yeniakit Publisher
2021-09-10 16:19:00 -
Süper Lig günün maçları | Süper Lig 4. hafta programı

Süper Lig’de heyecan 4. Hafta maçlarıyla devam edecek. Futbolseverler 4.hafta maçlarının hangi gün başlayacağını araştırmaya başladı. İşte, ligde haftanın programı…

Süper Lig günün maçları | Süper Lig 4. hafta programı

11 Eylül Cumartesi:

17.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Adana Demirspor (Atatürk Olimpiyat)

17.00 İttifak Holding Konyaspor-Altay (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

20.00 Yukatel Kayserispor-Kasımpaşa (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

20.00 Beşiktaş-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (Vodafone Park)

12 Eylül Pazar

17.00 Çaykur Rizespor-Atakaş Hatayspor (Çaykur Didi)

17.00 Fenerbahçe-Demir Grup Sivasspor (Ülker)

20.00 Göztepe-Medipol Başakşehir (Gürsel Aksel)

20.00 Trabzonspor-Galatasaray (Medical Park)

13 Eylül Pazartesi:

20.00 Gaziantep-Fraport TAV Antalyaspor (Kalyon)

20.00 Aytemiz Alanyaspor-GZT Giresunspor (Bahçeşehir Okulları)

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