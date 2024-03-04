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Spor Süper Lig ekibine TFF'den uyarı! Stat kapatılabilir
Spor

Süper Lig ekibine TFF'den uyarı! Stat kapatılabilir

Yeniakit Publisher
2024-03-04 15:56:00 -
Süper Lig ekibine TFF'den uyarı! Stat kapatılabilir

TFF yetkilileri tarafından Çaykur Rizespor'un stadyumunda yapılan denetim sonrası zemin düzelene kadar antrenman yapılmaması ve iyileştirme yapılmaz 18 Mart'taki denetim sonrası stadın müsabakaya kapatılacağı iletildi.

Türkiye Futbol Federasyonu, Rizespor'un stadı Çaykur Didi Stadı'nın zemininde yaptığı kontroller sonrası kulübe uyarılarda bulundu.

TFF yetkilileri tarafından yerinde yapılan denetim sonrası Çaykur Rizespor’a stadyum zeminini düzeltene kadar stadyumda antrenman yapılmaması, zeminde ivedilikle iyileştirme çalışmaları yapılmazsa 18 Mart tarihinde yapılacak denetim sonrası stadyumun müsabakaya kapatılacağı resmi olarak iletildi.

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