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Spor Süper Lig ekibinden dünya yıldızına teklif!
Spor

Süper Lig ekibinden dünya yıldızına teklif!

İsmi Süper Lig ekipleriyle anılan Artem Dzyuba için Adana Demirspor resmî teklifini sundu. Yapılan teklif Adana Demirspor cephesinden de doğrulandı.

Yeniakit Publisher
2022-08-16 18:19:00 - 2022-08-16 18:19:33
Süper Lig ekibinden dünya yıldızına teklif!

İsmi Süper Lig ekipleriyle anılan Artem Dzyuba için Adana Demirspor resmî teklifini sundu. Yapılan teklif Adana Demirspor cephesinden de doğrulandı.

Zenit'teki sözleşmesinin sona ermesinin ardından yurt dışında oynamaya karar verdiği belirtilen Artem Dzyuba için en muhtemel adres olarak Türkiye gösteriliyordu.

İsmi İstanbul takımlarıyla anıldı ama Adana Demirspor'a transfer oluyor

Bu doğrultuda yaz transfer döneminde ismi Başakşehir, Fenerbahçe, Galatasaray ve Konyaspor ile anılan Artem Dzyuba'nın yeni adresi Adana Demirspor oluyor.

Adana Demirspor'un Artem Dzyuba'yı kadrosuna katmak istediği iddia edilmişti. Bu iddialara ilişkin Süper Lig ekibinin sportif direktörü Gökhan Göktürk, açıklamalarda bulundu.

Sport24'ten Anastasia Dragomir'e konuşan Göktürk, "Evet, iddialar doğru. Artem Dzyuba için resmî bir teklifte bulunduk" ifadelerini kullandı.

Dzyuba'nın yaz transfer döneminde 1 milyon Euro'nun altında yıllık ücret önerilerine kapılarını kapattığı belirtiliyordu. Sport-Express, Rus golcünün Adana Demirspor'dan yıllık 1.5 milyon Euro kazanacağını açıkladı.

Adana Demirspor, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısı sonrası Zenit ile yollarını ayıran Yaroslav Rakitskyi'yi de kadrosuna katmıştı. Ukraynalı oyuncunun ardından eski takım arkadaşı Artem Dzyuba'nın da transfer edilmesi bekleniyor.

İki isim 2019-22 yılları arasında Zenit'te birlikte görev yaparlarken Rus ekibini birçok önemli başarıya taşımışlardı.

 


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