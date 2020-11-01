Süper Lig ekibinde deprem
Hes Kablo Kayserispor'da teknik direktör Bayram Bektaş görevini bıraktı.
Teknik direktör Bayram Bektaş ve Kayserispor karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdıklarını ilan etti.
Kayserispor'dan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
Çaykur Rizespor karşılaşması sonrası Teknik Direktörümüz Bayram Bektaş ve ekibiyle yollarımızı karşılıklı anlaşarak ayırma kararı vermiş bulunmaktayız. Bayram Bektaş ve ekibine takımımıza hizmetleri, emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz.