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Spor Süper Lig ekibinde deprem
Spor

Süper Lig ekibinde deprem

Hes Kablo Kayserispor'da teknik direktör Bayram Bektaş görevini bıraktı.

Yeniakit Publisher
2020-11-01 23:38:00 -
Süper Lig ekibinde deprem

Teknik direktör Bayram Bektaş ve Kayserispor karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdıklarını ilan etti.

Kayserispor'dan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

Çaykur Rizespor karşılaşması sonrası Teknik Direktörümüz Bayram Bektaş ve ekibiyle yollarımızı karşılıklı anlaşarak ayırma kararı vermiş bulunmaktayız. Bayram Bektaş ve ekibine takımımıza hizmetleri, emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz.

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