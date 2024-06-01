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Spor Süper Lig ekibi önümüzdeki dönemi "feda sezonu" ilan etti
Spor

Süper Lig ekibi önümüzdeki dönemi "feda sezonu" ilan etti

Yeniakit Publisher
2024-06-01 14:39:00 -
Süper Lig ekibi önümüzdeki dönemi "feda sezonu" ilan etti

Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz, yeni sezonda 'feda' dönemi olacağını ve teknik direktör Ali Çamdalı ile yola devam edeceklerini açıkladı.

Konyaspor Kulübü Başkanı Ömer Korkmaz, "Biz göreve geldiğimizde toplam borç 830 milyon civarıydı. Şimdi 1 milyarı geçmiş durumda. Yeni sezona feda yılı olarak başlıyoruz. Şehrimizden de Konyaspor için fedakarlıklar bekliyoruz. Teknik direktör arayışımız da yok. Yeni sezonda hocamız Ali Çamdalı ile sözleşme yenileyeceğiz" dedi.

2023-2024 Süper Lig sezonunun değerlendirmesini ve yeni sezon planlamalarını basın toplantısıyla duyuran Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz, yeni sezonda 'feda' dönemi olacağını açıkladı. Başkan Korkmaz, mevcut teknik direktör Ali Çamdalı ile de yola devam kararı aldıklarını söyledi.

Yeni sezonda Ali Çamdalı ile devam etme kararı aldıklarını duyuran Korkmaz, "Konyaspor'un borç yapısı, önünde birikmiş daimi sorunlar, transfer yasağı, TFF'nin ve UEFA'dan aldığımız ekstra cezalar var. Galatasaray maçı öncesi geçmiş yıllardaki finansal fair play kuralları ihlalinden kaynaklı, yabancı oyuncu sınırlaması yüzde 25 daha daraltıldı. Camianın morali bozulmasın diye açıklamadık. Feda dememizin asıl amacı şu; birçok şeyden vazgeçmek. Kulübün içinden başlayıp, futbol takıma giden, teknik direktör maaşına kadar ve birçok şeyde kulüp yönetimiyle ortak bütçe planlaması yapabileceğimiz bir organizasyona ihtiyaç var. Takımın bütçesi de bunun içerisinde. Son maçlarda alınan sonuçlar doğrultusunda Ali Çamdalı'nın bu takımın hocası olmamalı yönünde düşünceler vardı. Ama biz önümüzdeki sezon Ali Çamdalı hocamızla yola devam etme kararı aldık" dedi.

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