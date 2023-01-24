Süper Lig ekibi, Galatasaray'ın yıldızını resmen istedi!
Galatasaray'ın 34 yaşındaki oyuncusu Juan Mata'ya sürpriz bir teklif geldi. Yabancı sınırı nedeniyle forma şansı bulmakta zorlanan Mata'ya Ümraniyespor talip oldu. Sarı kırmızılılar oyuncu için Okan Buruk'tan olumlu yanıt gelmedi.
Galatasaray'ın 34 yaşındaki oyuncusu Juan Mata'ya sürpriz bir teklif geldi. Yabancı sınırı nedeniyle forma şansı bulmakta zorlanan Mata'ya Ümraniyespor talip oldu. Sarı kırmızılılar oyuncu için Okan Buruk'tan olumlu yanıt gelmedi.
Galatasaray'da sezon başı transfer edilen Juan Mata, oynadığı maçlarda takdir toplamıştı. Yabancı sınırı nedeniyle istediği şansı bir türlü yakalamayan yıldız oyuncuya Süper Lig'den sürpriz bir talip çıktı.
Galatasaray ile 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 2 yıllık sözleşme imzalayan Mata için ret kararı çıktı. Ümraniyespor'un kiralık teklifini geri çeviren sarı-kırmızılılar, Mata'yı şampiyonluk yolunda kaybetmek istemiyor.
İspanyol oyuncu bu sezon Galatasaray'da 10 maçta forma giyerken 3 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.