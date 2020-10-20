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Spor Süper Lig ekibi Ankaragücü'nde koronavirüs depremi! 9 kişide tespit edildi
Spor

Süper Lig ekibi Ankaragücü'nde koronavirüs depremi! 9 kişide tespit edildi

Süper Lig takımlarından Ankaragücü, 4'ü futbolcu olmak üzere 5 kişinin koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-10-20 18:00:00 -
Süper Lig ekibi Ankaragücü'nde koronavirüs depremi! 9 kişide tespit edildi

Süper Lig'de koronavirüs vakaları artmaya devam ediyor. Süper Lig'de son olarak Ankara temsilcisi Ankaragücü'nde koronavirüse rastlanıldı.

Sarı lacivertliler, 4'ü futbolcu olmak üzere 5 kişinin koronavirüse yakalandığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Takımımızın kadrosunda yer alan 4 futbolcu ve 1 teknik heyet personelimize görülen lüzum üzerine yapılan COVID-19 test sonuçları pozitif olarak raporlanmıştır. Testleri pozitif çıkan teknik personel ve futbolcularımızın karantina süreci derhal başlatılmış olup gerekli tüm tedbirler alınmıştır. Futbolcu ve teknik personelimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, acil şifalar diliyoruz" ifadeleri yer aldı.

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