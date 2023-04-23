Süper Lig devi anlaşmayı bitiriyor! İnanılmaz bir rakam...

Süper Lig'de 3. sırada yer alan ve son olarak Ümraniyespor'u 2-0'lık skorla mağlup eden Beşiktaş'ta sıcak gelişmeler yaşanıyor. Siyah- beyazlılarda stadyum isim sponsorluğu için çalışmalar bir süredir devam ediyordu. Sezon sonunda bitecek olan mevcut sözleşme sonrası yeni isim için anlaşmanın yakın olduğu ifade edildi.

Süper Lig'de son olarak HangiKredi Ümraniyespor deplasmanına çıkan Beşiktaş, sahadan 2-0'lık üstünlükle son 8 maçta 7. galibiyetini almıştı. Siyah - beyazlılar, Galatasaray derbisinden önce kazanarak morallendi. Öte yandan Beşiktaş Yönetimi, bir süredir stadyum isim sponsorluğu için çalışmalarını sürdürüyordu.

Siyah - beyazlılar, bu sezon sonunda bitecek olan stadyum sponsorluğu konusunda Gazprom ile görüşme halindeydi. Beşiktaş'ın ünlü Rus firmasıyla anlaşmaya yakın olduğu öğrenildi.

Siyah - beyazlılar, son görüşmelerde anlaşma sağlanması halinde stadyum sponsorluğu için 3+2 yıllık sözleşmenin altında imza atacak.

Beşiktaş'ın 3 yıl için yaklaşık 61.5 milyon euroluk bir geliri kasasına koyacağı kaydedildi. Taraflar arasındaki anlaşmaya, 2024-2025 sezonu forma sponsorluğu da dahil edileceği ifade edildi.

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Beşiktaş ile Gazprom arasındaki anlaşmanın önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor. (TRT Spor)