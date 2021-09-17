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Spor Süper Lig 5. hafta | Bu hafta hangi maçlar var?
Spor

Süper Lig 5. hafta | Bu hafta hangi maçlar var?

Bugün hangi maçlar var? Süper Lig'de 5. hafta cuma akşamı oynanacak maçlarla başlayacak? Peki, bu akşam hangi maçlar var? Süper Lig haftanın maçları

Yeniakit Publisher
2021-09-17 10:58:00 -
Süper Lig 5. hafta | Bu hafta hangi maçlar var?

Süper Lig’de heyecan tüm hızıyla sürüyor. Futbolseverler bu hafta oynanacak maçları merak ediyor.

Süper Lig 5. hafta | Bu hafta hangi maçlar var?

17 Eylül Cuma

20.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Vavacars Fatih Karagümrük (Yeni Malatya)

20.00 Altay-Göztepe (Bornova Aziz Kocaoğlu)Yarın:

18 Eylül Cumartesi

13.30 Demir Grup Sivasspor-Gaziantep (Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül)

16.00 Kasımpaşa-Trabzonspor (Recep Tayyip Erdoğan)

19.00 Fraport TAV Antalyaspor-Beşiktaş (Antalya)

19.00 Adana Demirspor-Çaykur Rizespor (Yeni Adana)

19 Eylül Pazar

13.30 GZT Giresunspor-İttifak Holding Konyaspor (Çotanak)

16.00 Galatasaray-Aytemiz Alanyaspor (Türk Telekom)

19.00 Medipol Başakşehir-Fenerbahçe (Başakşehir Fatih Terim)

19.00 Atakaş Hatayspor-Yukatel Kayserispor (Yeni Hatay)

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