Süper Lig 5. hafta | Bu hafta hangi maçlar var?
Bugün hangi maçlar var? Süper Lig'de 5. hafta cuma akşamı oynanacak maçlarla başlayacak? Peki, bu akşam hangi maçlar var? Süper Lig haftanın maçları
Süper Lig’de heyecan tüm hızıyla sürüyor. Futbolseverler bu hafta oynanacak maçları merak ediyor.
Süper Lig 5. hafta | Bu hafta hangi maçlar var?
17 Eylül Cuma
20.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Vavacars Fatih Karagümrük (Yeni Malatya)
20.00 Altay-Göztepe (Bornova Aziz Kocaoğlu)Yarın:
18 Eylül Cumartesi
13.30 Demir Grup Sivasspor-Gaziantep (Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül)
16.00 Kasımpaşa-Trabzonspor (Recep Tayyip Erdoğan)
19.00 Fraport TAV Antalyaspor-Beşiktaş (Antalya)
19.00 Adana Demirspor-Çaykur Rizespor (Yeni Adana)
19 Eylül Pazar
13.30 GZT Giresunspor-İttifak Holding Konyaspor (Çotanak)
16.00 Galatasaray-Aytemiz Alanyaspor (Türk Telekom)
19.00 Medipol Başakşehir-Fenerbahçe (Başakşehir Fatih Terim)
19.00 Atakaş Hatayspor-Yukatel Kayserispor (Yeni Hatay)