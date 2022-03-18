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Spor Süper Lig 30. hafta maçları hangi hakemler yönetecek? Trabzonspor, Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe maçı hakemleri...
Spor

Süper Lig 30. hafta maçları hangi hakemler yönetecek? Trabzonspor, Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe maçı hakemleri...

Son dakika | Süper Lig'de 30. haftanın hakemleri kimler? Süper Lig'de 10. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Lider Trabzonspor, şampiyonluk için emin adımlarla ilerliyor. Trabzonspor bu hafta Çaykur Rizespor’a konuk olacak. Trabzonspor, Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe maçlarını kim yönetecek? İşte Süper Lig 30. haftanın hekemleri…

Yeniakit Publisher
2022-03-18 12:15:00 - 2022-03-18 12:16:26
Süper Lig 30. hafta maçları hangi hakemler yönetecek? Trabzonspor, Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe maçı hakemleri...

Süper Lig'de 30. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu. Bugün (18 Mart Cuma) Çaykur Rizespor-Trabzonspor maçının hakemi Volkan Bayarslan olurken, Fatih Karagümrük-Yukatel Kayserispor mazında  Kadir Sağlam düdük çalacak.

Bugünkü maçların hakemleri kim?

20.00 Çaykur Rizespor-Trabzonspor: Volkan Bayarslan

20.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Yukatel Kayserispor: Kadir Sağlam

19 Mart Cumartesi maçları kim yönetecek?

13.30 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Kasımpaşa: Ali Şansalan

16.00 Göztepe-Aytemiz Alanyaspor: Zorbay Küçük

16.00 Adana Demirspor-Medipol Başakşehir: Yaşar Kemal Uğurlu

19.00 Beşiktaş-Atakaş Hatayspor: Yasin Kol

20 Mart Pazar maçların hakemleri kim?

13.30 Fraport TAV Antalyaspor-GZT Giresunspor: Mustafa Kürşad Filiz

13.30 Demir Grup Sivasspor-Altay: Atilla Karaoğlan

16.00 Gaziantep FK-Galatasaray: Arda Kardeşler

19.00 Fenerbahçe-İttifak Holding Konyaspor: Halil Umut Meler

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