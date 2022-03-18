Süper Lig 30. hafta maçları hangi hakemler yönetecek? Trabzonspor, Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe maçı hakemleri...
Son dakika | Süper Lig'de 30. haftanın hakemleri kimler? Süper Lig'de 10. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Lider Trabzonspor, şampiyonluk için emin adımlarla ilerliyor. Trabzonspor bu hafta Çaykur Rizespor’a konuk olacak. Trabzonspor, Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe maçlarını kim yönetecek? İşte Süper Lig 30. haftanın hekemleri…
Süper Lig'de 30. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu. Bugün (18 Mart Cuma) Çaykur Rizespor-Trabzonspor maçının hakemi Volkan Bayarslan olurken, Fatih Karagümrük-Yukatel Kayserispor mazında Kadir Sağlam düdük çalacak.
Bugünkü maçların hakemleri kim?
20.00 Çaykur Rizespor-Trabzonspor: Volkan Bayarslan
20.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Yukatel Kayserispor: Kadir Sağlam
19 Mart Cumartesi maçları kim yönetecek?
13.30 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Kasımpaşa: Ali Şansalan
16.00 Göztepe-Aytemiz Alanyaspor: Zorbay Küçük
16.00 Adana Demirspor-Medipol Başakşehir: Yaşar Kemal Uğurlu
19.00 Beşiktaş-Atakaş Hatayspor: Yasin Kol
20 Mart Pazar maçların hakemleri kim?
13.30 Fraport TAV Antalyaspor-GZT Giresunspor: Mustafa Kürşad Filiz
13.30 Demir Grup Sivasspor-Altay: Atilla Karaoğlan
16.00 Gaziantep FK-Galatasaray: Arda Kardeşler
19.00 Fenerbahçe-İttifak Holding Konyaspor: Halil Umut Meler