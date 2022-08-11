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Spor Süper Lig 2.hafta maçları | Haftanın hakemleri:
Spor

Süper Lig 2.hafta maçları | Haftanın hakemleri:

Süper Lig'de 2.hafta 12 Ağustos Cuma günü oynanacak maçlarla başlayacak. Futbolseverler ise 2.hafta programını ve hakemlerini araştırıyor. Peki, Süper Lig'de 2.hafta hangi maçlar oynanacak?

Yeniakit Publisher
2022-08-11 22:13:00 -
Süper Lig 2.hafta maçları | Haftanın hakemleri:

Süper Lig’de heyecan 2.hafta maçlarıyla devam edecek.  Peki, bu hafta hangi maçı hangi hakem yönetecek?

Süper Lig 2.hafta maçları | Haftanın hakemleri:

12 Ağustos Cuma:

21.00 Trabzonspor-Atakaş Hatayspor: Abdulkadir Bitigen

13 Ağustos Cumartesi:

19.15 Yukatel Kayserispor-İstanbulspor: Suat Arslanboğa

21.45 Galatasaray-Bitexen Giresunspor: Kadir Sağlam

21.45 Adana Demirspor-Demir Grup Sivasspor: Mert Güzenge

14 Ağustos Pazar:

19.15 HangiKredi Ümraniyespor-Fraport TAV Antalyaspor: Çağdaş Altay

19.15 Gaziantep FK-MKE Ankaragücü: Mustafa Kürşad Filiz

21.45 Alanyaspor-Beşiktaş: Yasin Kol

15 Ağustos Pazartesi:

19.15 Arabam.com Konyaspor-Medipol Başakşehir: Sarper Barış Saka

21.45 Kasımpaşa-Fenerbahçe: Mete Kalkavan

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