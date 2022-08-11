Süper Lig 2.hafta maçları | Haftanın hakemleri:
Süper Lig'de 2.hafta 12 Ağustos Cuma günü oynanacak maçlarla başlayacak. Futbolseverler ise 2.hafta programını ve hakemlerini araştırıyor. Peki, Süper Lig'de 2.hafta hangi maçlar oynanacak?
Süper Lig’de heyecan 2.hafta maçlarıyla devam edecek. Peki, bu hafta hangi maçı hangi hakem yönetecek?
Süper Lig 2.hafta maçları | Haftanın hakemleri:
12 Ağustos Cuma:
21.00 Trabzonspor-Atakaş Hatayspor: Abdulkadir Bitigen
13 Ağustos Cumartesi:
19.15 Yukatel Kayserispor-İstanbulspor: Suat Arslanboğa
21.45 Galatasaray-Bitexen Giresunspor: Kadir Sağlam
21.45 Adana Demirspor-Demir Grup Sivasspor: Mert Güzenge
14 Ağustos Pazar:
19.15 HangiKredi Ümraniyespor-Fraport TAV Antalyaspor: Çağdaş Altay
19.15 Gaziantep FK-MKE Ankaragücü: Mustafa Kürşad Filiz
21.45 Alanyaspor-Beşiktaş: Yasin Kol
15 Ağustos Pazartesi:
19.15 Arabam.com Konyaspor-Medipol Başakşehir: Sarper Barış Saka
21.45 Kasımpaşa-Fenerbahçe: Mete Kalkavan