Süper Lig 26. hafta maçları hakemleri kim?
Süper Lig'de 25. hafta maçlarını yönetecek hakemler kim? Süper Lig’de 26. hafta maçlarının heyecanı başlıyor. Süper Lig 26. hafta maçları yarın oynanacak İttifak Holding Konyaspor-Kasımpaşa ve Çaykur Rizespor-Medipol Başakşehir maçlarıyla başlayacak. Futbolseverler Süper Lig bu hafta maçların hakemlerini merak ediyordu. Gelen son dakika haberine göre Süper Lig 26. hafta maçların hakemleri açıklandı. Peki Beşiktaş-Altay maçı hakemi kim? Aytemiz Alanyaspor-Trabzonspor maçını kim yönetecek? Fenerbahçe-Atakaş Hatayspor maçı hakemi kim? Göztepe-Galatasaray maçı hakem kim?
Haftanın hakemleri açıklandı. Süper Lig'in 26. haftasında yapılacak maçlarda düdük çalacak hakemler açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre 26. hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler belli odu. Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor taraftarı da bu hafta oynanacak maçların hakemlerini sorgulamaya başladı. İşte Süper Lg 26. haftanın hakemleri.
Yarınki maçları hakemleri kim?
20.00 İttifak Holding Konyaspor-Kasımpaşa: Ümit Öztürk
20.00 Çaykur Rizespor-Medipol Başakşehir: Suat Arslanboğa
19 Şubat Cumartesi maçı hakemleri kimler?
13.30 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Fraport TAV Antalyaspor: Atilla Karaoğlan
16.00 Yukatel Kayserispor-GZT Giresunspor: Ali Palabıyık
19.00 Beşiktaş-Altay: Volkan Bayarslan
20 Şubat Pazar günü maçları hakemleri kimler?
13.30 Gaziantep FK-Adana Demirspor: Kadir Sağlam
16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Demir Grup Sivasspor: Mert Güzenge
16.00 Aytemiz Alanyaspor-Trabzonspor: Halil Umut Meler
19.00 Fenerbahçe-Atakaş Hatayspor: Yasin Kol
Göztepe-Galatasaray maçı hakemi kim?
20.00 Göztepe-Galatasaray: Arda Kardeşler