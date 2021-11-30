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Spor Süper Lig 15. hafta maçları! Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? (3,4,5,6 Aralık maçları)
Spor

Süper Lig 15. hafta maçları! Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? (3,4,5,6 Aralık maçları)

Süper Lig’de heyecan bu hafta da devam edecek. Süper Lig 15. Hafta oynanacak kıyasıya maçlar cuma günü oynanacak karşılaşmaya ile start verilecek. Peki, Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? İşte 3 Aralık Cuma, 4 Aralık Cumartesi, 5 Aralık Pazar ve 6 Aralık Pazartesi Süper Lig maç programı.

Yeniakit Publisher
2021-11-30 16:29:00 - 2021-11-30 16:32:31
Süper Lig 15. hafta maçları! Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? (3,4,5,6 Aralık maçları)

Süper Lig'de 15. hafta, 3 Aralık Cuma günü Kasımpaşa-Beşiktaş arasında yapılacak maçla başlayacak. 4 Aralık Cumartesi günü ise Trabzonspor ve Galatasaray’ın maçları olacak. Süper Lig 15. hafta Cumartesi maçları Aytemiz Alanyaspor-Demir Grup Sivasspor, Trabzonspor-Adana Demirspor ve Galatasaray-Altay maçları oynanacak. Süper Lig'de 15. hafta 6 Aralık Pazartesi İttifak Holding Konyaspor-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile Göztepe- Gaziantep maçıyla sona erecek.

Süper Lig 15. hafta maçarı

Bu hafta hangi maçlar var? Süper Lig'de 15. haftanın programı şöyle:

3 Aralık Cuma hangi maçlar var?

20.00 Kasımpaşa-Beşiktaş (Recep Tayyip Erdoğan)

4 Aralık Cumartesi hangi maçlar var?

13.30 Aytemiz Alanyaspor-Demir Grup Sivasspor (Bahçeşehir Okulları)

16.00 Trabzonspor-Adana Demirspor (Medical Park)

19.00 Galatasaray-Altay (Nef)

5 Aralık Pazar hangi maçlar var?

13.30 Yukatel Kayserispor-Fraport TAV Antalyaspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

16.00 Atakaş Hatayspor-Medipol Başakşehir (Yeni Hatay)

16.00 GZT Giresunspor-VavaCars Fatih Karagümrük (Çotanak)

19.00 Fenerbahçe-Çaykur Rizespor (Ülker)

6 Aralık Pazartesi hangi maçlar var?

20.00 İttifak Holding Konyaspor-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

Süper Lig puan durumu

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