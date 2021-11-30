Süper Lig 15. hafta maçları! Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? (3,4,5,6 Aralık maçları)

Süper Lig’de heyecan bu hafta da devam edecek. Süper Lig 15. Hafta oynanacak kıyasıya maçlar cuma günü oynanacak karşılaşmaya ile start verilecek. Peki, Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? İşte 3 Aralık Cuma, 4 Aralık Cumartesi, 5 Aralık Pazar ve 6 Aralık Pazartesi Süper Lig maç programı.