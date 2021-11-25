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Spor Süper Lig 14.hafta maçları | Süper Lig bu hafta hangi maçlar var?
Spor

Süper Lig 14.hafta maçları | Süper Lig bu hafta hangi maçlar var?

Süper Lig haftanın hakemleri | Süper Lig'de 14.hafta heyecanı 26 Kasım Cuma akşamı oynanacak iki maçla başlayacak. Futbolseverler haftanın programını araştırmaya başladı. Peki, Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? Süper Lig güncel puan durumu

Yeniakit Publisher
2021-11-25 17:39:00 -
Süper Lig 14.hafta maçları | Süper Lig bu hafta hangi maçlar var?

Süper Lig’de 14.hafta 26 Kasım Cuma akşamı başlayacak. Futbolseverler haftanın programını, hakemleri ve puan durumunu araştırmaya başladı. Peki, bu hafta hangi maçlar var?

Süper Lig 14.hafta maçları | Süper Lig bu hafta hangi maçlar var?

26 Kasım Cuma

20.00 Adana Demirspor-Kasımpaşa: Erkan Özdamar

20.00 Medipol Başakşehir-Altay: Ümit Öztürk

27 Kasım Cumartesi

13.30 Fraport TAV Antalyaspor-Aytemiz Alanyaspor: Ali Şansalan

16.00 Çaykur Rizespor-Yukatel Kayserispor: Yaşar Kemal Uğurlu

19.00 Beşiktaş-GZT Giresunspor: Hüseyin Göçek

28 Kasım Pazar

13.30 Gaziantep Futbol Kulübü-İttifak Holding Konyaspor: Fırat Aydınus

16.00 Vavacars Fatih Karagümrük-Trabzonspor: Cüneyt Çakır

16.00 Demir Grup Sivasspor-Atakaş Hatayspor: Arda Kardeşler

19.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Galatasaray: Atilla Karaoğlan

29 Kasım Pazartesi

20.00 Göztepe-Fenerbahçe: Mete Kalkavan

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