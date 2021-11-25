Süper Lig 14.hafta maçları | Süper Lig bu hafta hangi maçlar var?
Süper Lig haftanın hakemleri | Süper Lig'de 14.hafta heyecanı 26 Kasım Cuma akşamı oynanacak iki maçla başlayacak. Futbolseverler haftanın programını araştırmaya başladı. Peki, Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? Süper Lig güncel puan durumu
Süper Lig’de 14.hafta 26 Kasım Cuma akşamı başlayacak. Futbolseverler haftanın programını, hakemleri ve puan durumunu araştırmaya başladı. Peki, bu hafta hangi maçlar var?
Süper Lig 14.hafta maçları | Süper Lig bu hafta hangi maçlar var?
26 Kasım Cuma
20.00 Adana Demirspor-Kasımpaşa: Erkan Özdamar
20.00 Medipol Başakşehir-Altay: Ümit Öztürk
27 Kasım Cumartesi
13.30 Fraport TAV Antalyaspor-Aytemiz Alanyaspor: Ali Şansalan
16.00 Çaykur Rizespor-Yukatel Kayserispor: Yaşar Kemal Uğurlu
19.00 Beşiktaş-GZT Giresunspor: Hüseyin Göçek
28 Kasım Pazar
13.30 Gaziantep Futbol Kulübü-İttifak Holding Konyaspor: Fırat Aydınus
16.00 Vavacars Fatih Karagümrük-Trabzonspor: Cüneyt Çakır
16.00 Demir Grup Sivasspor-Atakaş Hatayspor: Arda Kardeşler
19.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Galatasaray: Atilla Karaoğlan
29 Kasım Pazartesi
20.00 Göztepe-Fenerbahçe: Mete Kalkavan