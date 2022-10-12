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Spor Süper Lig 10.hafta maçları | Beşiktaş-Trabzonspor maçının hakemi kim?
Spor

Süper Lig 10.hafta maçları | Beşiktaş-Trabzonspor maçının hakemi kim?

Süper Lig'de 10.hafta heyecanı yaşanacak. Futbolseverler Süper Lig'de haftanın hangi maçla başlayacağını merak ediyor. Peki, Beşiktaş Trabzonspor maçının hakemi kim?

Yeniakit Publisher
2022-10-12 17:44:00 -
Süper Lig 10.hafta maçları | Beşiktaş-Trabzonspor maçının hakemi kim?

Süper Lig’de heyecan 10.hafta maçlarıyla devam edecek. Birbirinden önemli maçlara sahne olacak 10.haftanın hakemleri açıklandı. Peki, Beşiktaş Trabzonspor maçını kim yönetecek?

Süper Lig 10.hafta maçları | Beşiktaş-Trabzonspor maçının hakemi kim?

Spor Toto Süper Lig'in 10. hafta maçlarında düdük çalacak hakemler belirlendi.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre haftanın önemli mücadelesinde Beşiktaş ile Trabzonspor arasındaki karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetecek.

14 Ekim Cuma

20.00 Corendon Alanyaspor-Fraport TAV Antalyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu

15 Ekim Cumartesi

14.30 VavaCars Fatih Karagümrük-Atakaş Hatayspor: Volkan Bayarslan

17.00 Kasımpaşa-Adana Demirspor: Tugay Kaan Numanoğlu

20.00 Arabam.com Konyaspor-Gaziantep FK: Çağdaş Altay

20.00 Yukatel Kayserispor-Galatasaray: Arda Kardeşler

16 Ekim Pazar

17.00 Medipol Başakşehir-İstanbulspor: Erkan Özdamar

20.00 Beşiktaş-Trabzonspor: Ali Şansalan

17 Ekim Pazartesi

20.00 Demir Grup Sivasspor-Bitexen Giresunspor: Bahattin Şimşek

20.00 MKE Ankaragücü-Fenerbahçe: Halil Umut Meler

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