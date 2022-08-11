  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Süper Kupa'yı 5. kez Real Madrid kaldırdı
Spor

Süper Kupa'yı 5. kez Real Madrid kaldırdı

Real Madrid, E. Frankfurt'u 2-0'lık skorla yenerek 5. kez UEFA Süper Kupa'nı müzesine götürdü.

Yeniakit Publisher
2022-08-11 00:30:00 -
Süper Kupa'yı 5. kez Real Madrid kaldırdı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin son kazananı Real Madrid ve Avrupa Ligi şampiyonu Frankfurt, Helsinki Olimpiyat Stadı'nda Süper Kupa maçında karşı karşıya geldi. 38. dakikada Casemiro'nun pasında Alaba bomboş durumda topu ağlara gönderdi ve İspanyol ekibini 1-0 öne geçirdi. İlk yarı bu skorla sona erdi. İkinci yarıda da etkili taraf Madrid'di. 65. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Vinicius'un pasında Benzema farkı 2'ye çıkaran golü kaydetti. İlerleyen dakikalarda başka gol sesi çıkmayınca Real Madrid, Süper Kupa'yı müzesine götürdü. İspanyol ekibi 5. kez şampiyon olmanın sevincini yaşadı.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23